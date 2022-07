7 smartphone economici in sconto per il Prime Day 2022

Tra i dispositivi elettronici più amati dagli italiani possiamo certamente annoverare gli smartphone e per molti è meglio averne in tasca o in borsa più di uno. E dunque accanto all’acquisto di un telefono top di gamma, a volte si acquista anche un telefono secondario, da dedicare al lavoro o ad una seconda SIM telefonica.

Certamente da un telefono "muletto" non si pretende il top della tecnologia attuale ma si cerca solitamente una scheda tecnica che contenga elementi basilari, quali un buon display, batteria capiente che non necessita di continue ricariche, abbastanza memoria per conservare foto e video, velocità per collegarsi alle varie app di messagistica e magari anche riuscire a vedere qualche serie TV. E, soprattutto, questi telefoni devono costare poco. La selezione delle offerte Prime Day 2022 degli smartphone più economici va esattamente in questa direzione: alcuni, grazie agli sconti in corso, sono proposti a prezzi davvero imperdibili ed è questo il momento per fare un buon affare. Ecco i migliori smartphone low cost attualmente in offerta su Amazon.

Samsung Galaxy M13: l’offerta Amazon Prime Day

Tra i telefoni più economici oggi in offerta su Amazon c’è il Samsung Galaxy M13. Questo dispositivo è uscito lo scorso maggio senza troppo clamore e trova l’equilibrio nel prezzo a fronte di una scheda tecnica molto essenziale e con un comparto fotocamere ridotto all’osso, ma sufficiente per il punta e scatta di base.

Le caratteristiche tecniche prevedono un processore Exynos 850, 4/64 GB di memoria, display è un LCD IPS con il notch a V da 6,6 pollici, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sul retro del Galaxy M13 troviamo un sensore principale da 50 MP ( f/1.8) abbinato a un sensore ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2) e a un sensore di profondità 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.2).

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 15 W e la connettività include anche il GPS, Bluetooth 5.0, un jack da 3,5 mm e il chip NFC per i pagamenti contactless (non scontato in questa fascia di prezzo).

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy M13 è molto conveniente: 189,90 euro. Ma oggi lo sconto Amazon Prime Day porta il prezzo a 139 euro (-50,90 euro, -27%).

Samsung Galaxy M13 – Processore Samsung Exynos 850 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy A13: l’offerta Amazon Prime Day

Tra i telefoni low cost in offerta con gli Amazon Prime Day segnaliamo il Samsung Galaxy A13 con processore MediaTek Dimensity 700. Le memorie abbinate sono 4/128 GB, espandibili fino a 1TB con scheda microSD.

Il display è da 6,6 pollici con notch a V e sul retro troviamo quattro fotocamere: sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 5 MP e due sensori da 2 MP per profondità e Macro. La batteria è da 5000 mAh.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A13 è di 199,90 euro. Con lo sconto Amazon Prime Day il prezzo scende a 173,42 euro (-26,48 euro, -13%).

Samsung Galaxy A13 – Processore MediaTek Dimensity 700 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A22 5G: l’offerta Amazon Prime Day

Lo smartphone Samsung Galaxy A22 5G è un low cost che presenta tutte le caratteristiche indispensabili inclusa la connettività 5G. Il processore, infatti, è il MediaTek Dimensity 700 abbinato a 4/64 GB di memoria. Il display è LCD da 6,6 pollici con notch a V per la fotocamera anteriore è da 8 MP.

Sul retro troviamo il sensore principale da 48 MP, un sensore da 5 MP ultra grandangolare e un sensore macro da 2 MP. La batteria è da 5000 mAh.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A22 5G è di 249,90 euro ma oggi lo sconto Amazon Prime Day lo taglia vistosamente a 165,79 euro (-84,11, euro, -34%).

Samsung Galaxy A22 5G – Processore MediaTek Dimensity 700- Versione 4/64 GB

Xiaomi Redmi Note 11: l’offerta Amazon Prime Day

Xiaomi Redmi Note 11 è già tra gli smartphone più acquistati del 2022, grazie ad un ottimo rapporto prezzo7caratteristiche. Dunque lo sconto ulteriore che viene applicato grazie agli Amazon Prime Day è molto ghiotto e sarà apprezzato da un gran numero di acquirenti..

Il telefono si basa su un chip Qualcomm Snapdragon 680 e 4/128 GB di memoria. Il display è un AMOLED FHD da 6,6 pollici e 1.000 nit di luminosità di picco. La fotocamera posteriore principale è da 50 MP, il sensore secondario ultra grandangolare è da 8 MP seguono i due sensori di profondità e Macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP. Infine, la batteria è da 5000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 11 costa 249,99 euro, che con lo sconto Amazon Prime Day scendono a 178 euro (-71,99, euro, -29%).

Xiaomi Redmi Note 11 – Processore Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/64 128

Poco M4 Pro: l’offerta Amazon Prime Day

Ecco ancora un telefono low cost, il Poco M4 Pro ma con una scheda tecnica che potrà soddisfare moltissimi utenti. Infatti questo smartphone ha il processore MediaTek Helio G96 abbinato a 6/128 GB di memorie. Il display è un AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sul retro del telefono troviamo tre fotocamere: la principale da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Infine la batteria è da 5000 mAh.

Il prezzo di listino del Poco M4 Pro è di 229,99 euro ma oggi lo sconto Amazon Prime Day porta il prezzo a 179,90 euro (-50,09, euro, -22%).

Poco M4 Pro – P MediaTek Helio G96 – Versione 6/128

Oppo A16: l’offerta Amazon Prime day

Lo smartphone Oppo A16 ha il processore MediaTek Helio G35 e 3/32 GB di memorie espandibili con scheda microSD. Il display è LCD da 6,52 pollici mentre sul retro del telefono troviamo il sensore principale da 13 MP e due sensori macro e profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP. La batteria è da 5000 mAh.

Oppo A16 costa 159,99 euro, con lo sconto Amazon Prime Day 119,99 euro (-40, euro, -25%).

Oppo A16 – P MediaTek Helio G35 – Versione 3/32

Honor Magic 4 Lite: l’offerta Amazon Prime Day

A fronte di un prezzo un po’ superiore agli altri, Honor Magic 4 si caratterizza per la ricarica rapida da 66 W abbinata a una batteria da 4800 mAh. Le altre caratteristiche tecniche includono un processore Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4/128 GB di memoria. Il display LCD è da 6,81 pollici con frequenza di Aggiornamento di 90 Hz.

Le fotocamere sul lato posteriore sono quattro, la principale da 48 MP, la secondaria da 8 MP grandangolare e due sensori per profondità e Macro da 2 MP. La fotocamera selfie è da 16 MP.

Honor Magic 4 Lite ha un prezzo di 279,90 euro, che scendono a 249,90 euro (-30, euro, -11%) con lo sconto Amazon Prime Day.

Honor Magic 4 Lite – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB