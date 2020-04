Smartphone Huawei, in arrivo aggiornamento di sicurezza: cosa cambia

Gli aggiornamenti di sicurezza non riguardano solamente i computer (sono diventati famosi i Patch Tuesday che ogni mese Microsoft rilascia per Windows 10), ma anche smartphone e tablet. Soprattutto quelli del mondo Android che, essendo un sistema operativo open source, è più semplice per gli hacker sfruttare eventuali falle di sicurezza per entrare in possesso di dati sensibili. Per questo motivo ogni mese Google e i produttori rilasciano aggiornamenti di sicurezza che bisogna assolutamente scaricare per proteggere il proprio dispositivo.

Sotto questo punto di vista Huawei è sempre tra le prime aziende ad annunciare le patch di sicurezza in uscita ogni mese. A pochi giorni dall’inizio di maggio ha già annunciato il nuovo update che andrà a risolvere diversi bug segnalati in queste settimane dagli utenti o scovati dai vari ricercatori informativi. Si tratta di vulnerabilità abbastanza importanti: in totale sono ventisei di cui due di livello critico, ossia il più alto e pericoloso. Ecco cosa prevede l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2020 per smartphone Huawei e Honor.

EMUI, aggiornamento di sicurezza: le novità

In totale sono ventisei le vulnerabilità che vengono patchate con l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2020 per smartphone e tablet Huawei e Honor. L’aggiornamento, infatti, riguarderà sia i dispositivi con interfaccia grafica EMUI sia Magic UI (presente su alcuni disposistivi Honor).

Le 26 vulnerabilità sono classificate con tre livelli di pericolosità: 2 sono gravi, 22 sono di livello alto e 2 di livello medio. Quali vulnerabilità risolvono? Si tratta di falle già annunciate dai tecnici Android nelle settimane precedenti e che i produttori hanno fatto proprie rilasciando un aggiornamento di sicurezza ad hoc. Si tratta di bug di sistema e di vulnerabilità che, se sfruttate, avrebbero messo in pericolo i dati degli utenti e la sicurezza dello smartphone. Gli hacker dovranno mettersi l’anima in pace: non potranno utilizzare questi bug per sottrarre informazioni agli utenti.

Quando sarà disponibile l’aggiornamento

Non c’è una data per il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza, la previsione è che arrivi nelle prossime settimane.