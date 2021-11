Smartphone: Samsung ribalta la classifica in Europa

Negli ultimi mesi Samsung è stata più volte superata in varie classifiche di vendita degli smartphone, stilate da più di una società di analisi del mercato. A superarla era stata Xiaomi, che dall’anno scorso ha registrato una incredibile crescita proprio a danno di Samsung. Il produttore coreano, infatti, quest’anno non ha azzeccato il prezzo della sua linea di top di gamma Galaxy S21 e ne ha pagato le conseguenze.

L’ultima classifica di Counterpoint Research relativa al terzo trimestre 2021 conferma questo trend, con Samsung che effettivamente perde un bel po’ rispetto all’anno scorso, ma lascia anche sperare in una ripresa. Il gigante coreano supera di nuovo Xiaomi e si riprende la vetta della classifica dei produttori per numero di smartphone venduti sul suolo europeo. Tutto questo a pochissime settimane dal lancio di Xiaomi 12, il prossimo top di gamma cinese, mentre è ancora incerta la data di lancio di Samsung Galaxy S22 e non si è ancora capito realmente se arriverà Samsung Galaxy S21 FE, versione economica del top di gamma coreano.

Classifica smartphone: il terzo trimestre in europa

I dati di Counterpoint fotografano le vendite di device nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021 in Europa, paragonandoli allo stesso periodo 2020. In sintesi: Samsung ha venduto meno sia rispetto allo stesso trimestre 2020 sia rispetto al secondo semestre 2021.

Ma poiché Xiaomi, dopo una lunga crescita durata mesi, ha perso anche lei qualcosa, ecco che Samsung la scavalca e torna prima. Tutto questo mentre Apple capitalizza l’effetto iPhone 13 e Huawei quasi sparisce dal mercato degli smartphone nel vecchio continente.

Ecco la classifica: