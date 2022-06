Lo smartwatch che salva i bambini è in offerta

L’estate è la stagione dei bambini, le lunghe giornate di sole portano a ore di giochi all’aria aperta e vacanze al mare o in montagna. Ma se ciò comporta la conquista di maggiore autonomia, dall’altro queste nuove libertà rappresentano anche una preoccupazione per i genitori. Ecco che la tecnologia viene in aiuto con uno smartwatch che è anche un telefono (o, se preferiamo, è uno "smartphone da polso") si chiama Xplora X5 Play 4G ed è al momento in offerta su Amazon.

Lo smartwatch/phone per bambini dai 4 agli 11 anni Xplora X5 Play con la sua forma di smartwatch (e ne ha anche alcune funzioni come il contapassi) rappresenta innanzitutto un dispositivo di sicurezza. Infatti è caratterizzato da due funzioni, la prima prevede la geolocalizzazione e la seconda il tasto di emergenza SOS. Infatti, essendo facilmente indossabile al polso, segue costantemente il bambino, geolocalizzandolo grazie alla combinazione di GPS, GSM e WiFI. La funzione Geofence, invece, consente al genitore di ricevere sull’app Xplora una segnalazione che avvisa quando il bambino lascia la zona entro cui dovrebbe stare: al parco, lungo il percorso scuola/casa o a casa di un amichetto. Grazie al dispositivo è possibile rintracciare la presenza del bambino in qualsiasi momento.

Smartphone XPlora X5 Play: caratteristiche tecniche

Il dispositivo di sicurezza per bambini a forma di orologio ha un display LCD e touch screen da 1,4 pollici, misura 45 mm e ha 4 GB di memoria di archiviazione. Ha anche una fotocamera da 2 MP e microfono e altoparlante che ovviamente possono essere usati durante le telefonate.

Si possono inviare e ricevere messaggi con le emoji, è presente il contapassi e il dispositivo ha la certificazione IP68 che assicura protezione da polvere e acqua. Tra le funzioni accessorie ci sono anche calendario e calcolatrice.

Tutte le funzioni (chiamate, localizzazione, zone di sicurezza e SOS) possono essere gestite dai genitori tramite l’app Xplora, disponibile sia per Android che iOS. La connettività è 4G ma supporta anche il WiFi.

Smartphone XPlora X5 Play: l’offerta di Amazon

Lo smartphone per bambini XPlora X5 Play è disponibile con il bordo della ghiera in tre colori: rosa, azzurro e nero. Il prezzo di listino di 169,99 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 150 euro (-19,99 euro, -12%). Soldi spesi benissimo, con l’estate appena iniziata…

Xplora X5 Play – Smartwatch per bambini con telefono 4G integrato