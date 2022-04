Gli smartwatch in offerta per la Festa della Mamma 2022

Mancano ancora una decina di giorni alla Festa della Mamma 2022, che si festeggia domenica 8 maggio, ma è già tempo di cercare un regalo per la donna più importante della nostra vita. Specialmente se la mamma non è più giovanissima un regalo molto utile, sia alla mamma che ai figli, è uno smartwatch con funzioni di monitoraggio della salute.

Parametri come l’attività fisica, il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue vanno infatti tenuti sott’occhio sempre, ma ancor di più se si è anziani (e ancor di più adesso, che stiamo uscendo da una terribile pandemia). Amazfit, che è uno dei produttori più affermati di orologi smart e fitness band, per questo motivo ha lanciato un pacchetto di offerte per farci risparmiare un po’ in occasione della festa della mamma: tutta la sua gamma, o quasi, è in sconto e questo è un motivo in più per fare un regalo utile alla nostra mamma e, allo stesso tempo, anche a noi (che staremo più sereni).

Smartwatch Amazfit in offerta: quali modelli

Gli smartwatch che Amazfit mette in sconto per la festa della mamma sono ben 6, con prezzi da 39,90 euro a 129,90 euro. Ci sono prodotti per tutte le tasche, insomma.

Si parte dal modello più economico e semplice, l’Amazfit Bip U. Si tratta di un modello poco costoso e robusto, con schermo LCD da 1,43 pollici, impermeabile fino a 50 metri, contapassi, monitoraggio del sonno e di ben 60 attività fisiche diverse.

Amazfit Bip U è disponibile in tre colori diversi, cioè rosa, nero e verde, al prezzo scontato di 39,90 euro.

Amazfit Bip U

Si passa poi all’Amazfit Bip U Pro, quasi identico al precedente ma con monitoraggio della frequenza cardiaca e GPS integrato. Anche questo modello è disponibile nei colori rosa, nero e verde, al prezzo scontato di 49,90 euro.

Amazfit Bip U Pro

Il modello successivo è Amazfit GTS 2 Mini, che ha il display AMOLED da 1,55 pollici e può leggere la saturazione di ossigeno nel sangue (ma solo nella versione 2022, attenzione in fase di acquisto). Ha anche il GPS e può monitorare 68 sport diversi.

Amazfit GTS 2 Mini costa 74,90 euro ed è disponibile un coupon da 15 euro che abbatte ulteriormente il prezzo.

Amazfit GTS 2 Mini – Versione 2022 con Sp02

Passiamo quindi all’Amazfit GTS 2e, dal design più classico ed elegante e con schermo da 1,65 pollici, sempre AMOLED. Anche in questo caso non manca il cardiofrequenziometro, il sensore Sp02, il GPS e si possono monitorare 90 sport e leggere le notifiche del cellulare sull’orologio.

Amazfit GTS 2e è in vendita per la festa della mamma al prezzo scontato di 79,49 euro.

Amazfit GTS 2e

Lo step successivo, per le mamme più smart, è Amazfit GTS 2: ha una memoria interna di 3 GB per archiviare la musica, 90 tipi di allenamento monitorabili, sensore cardiaco e dell’ossigeno e la batteria dura 7 giorni.

Amazfit GTS 2 costa 129 euro in offerta, se si sceglie il colore oro (139 per gli altri colori).

Amazfit GTS 2

L’ultimo smartwatch Amazfit in offerta per la festa della mamma è l’Amazfit GTS 3, con schermo da 1,75 pollici AMOLED, ben 150 modalità di allenamento, Alexa integrato e tutti i sensori già presenti nel modello precedente. La batteria, però, dura di più: 12 giorni.

Amazfit GTS 3 costa 149 euro, ma è disponibile con un coupon da 20 euro che lo porta al prezzo del GTS 2.

Amazfit GTS 3