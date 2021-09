Smartwatch donna: Huawei Watch Fit è a metà prezzo

Gli smartwatch da donna sono una categoria di prodotti molto strana: sono prodotti che non esistono. Quello degli orologi smart, infatti, è un settore che non è ancora diviso in modo ben definito tra prodotti maschili e prodotti femminili. Si sceglie un prodotto, invece che un altro, in base a determinate caratteristiche che possono andare bene ad una donna.

La prima sono le dimensioni e il peso: un quadrante molto grande e pesante non è infatti adatto all’esile polso di una donna. Ma non è neanche sempre vero, perché se il quadrante è rettangolare e non circolare le dimensioni dello schermo vengono nascoste dalla forma, mentre se sarà tondo non ci sarà nulla da fare: 44 millimetri sono spesso troppi per una donna. Per il peso, invece, c’è poco da fare: meno pesa lo smartwatch e più è comodo da indossare e le donne sono più sensibili degli uomini a questo dettaglio. Insomma, scegliere uno smartwatch da donna non è affatto facile anche perché poi ci si mette di mezzo il budget a disposizione. Per questo fa piacere sapere che Huawei Watch Fit è in offerta su Amazon, ma nei soli colori femminili.

Huawei Watch Fit: caratteristiche tecniche

Huawei Watch Fit è un orologio smart che punta sull’eleganza, con un quadrante rettangolare 46×30 millimetri dal peso di soli 21 grammi (cinturino in silicone escluso). Lo schermo è un ottimo touch AMOLED da 1,64 pollici, con risoluzione di 456×280 pixel (326 ppi).

E’ dotato di accelerometro, giroscopio, sensore ottico per il battito cardiaco, sensore SpO2 per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Può monitorare fino a 96 tipi di allenamento, 11 dei quali con statistiche in tempo reale e 85 personalizzabili.

L’app Huawei permette anche di tracciare lo stress (tecnologia TruRelax) e il ciclo mestruale, inviando un promemoria qualche giorno prima dell’arrivo delle mestruazioni. Infine, c’è anche il monitoraggio del sonno.

Huawei Watch Fit: l’offerta Amazon

Huawei Watch Fit ha un prezzo di listino di 129 euro, già buono vista la qualità del prodotto e l’affidabilità degli smartwatch Huawei.

Al momento è in sconto su Amazon a 69 euro (-60 euro, -47%), venduto e spedito da Amazon. La cosa più interessante per chi cerca uno smartwatch da donna, però, è che lo sconto è valido solo per i due colori prettamente femminili: Mint Green e Sakura Pink.

