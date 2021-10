Fitbit Sense, lo smartwatch per la salute più evoluto ad un prezzo mai visto

E’ un buon momento per rimettersi in forma e per pensare alla propria salute: anche gli ultimi scampoli di vacanze sono finiti, siamo tutti tornati al lavoro e la nostra vita ha ripreso regolarità grazie alla routine lavorativa. Proprio in questo periodo, però, torna a salire lo stress anche a causa delle giornate che si allungano e del clima che peggiora, una coppia di fattori che ci limita nel relax all’aria aperta.

Il compagno ideale di questo periodo è uno smartwatch dotato di un buon pacchetto di sensori, utili a monitorare sia l’attività sportiva (è ottobre, non abbiamo più scuse), sia i parametri vitali principali. La gamma di modelli disponibili è pressoché infinita, con prezzi che partono da meno di 50 euro e arrivano a oltre 500 euro. La differenza di prezzo deriva proprio dai sensori: più ce ne sono, e più sono precisi, maggiore sarà il prezzo dell’orologio smart. Uno degli smartwatch più recenti e più ricchi di sensori evoluti è il Fitbit Sense di Google, che però ha il difetto (se di difetto si può parlare) di posizionarsi nella fascia alta del mercato con un prezzo di listino sopra i 300 euro. Adesso, però, Fitbit Sense è in offerta su Amazon con un taglio del prezzo importante, che lo rende una scelta decisamente azzeccata per moltissimi utenti.

Fitbit Sense: caratteristiche tecniche

Esteticamente il Fitbit Sense è praticamente impossibile da distinguere dal più famoso, e più economico, Fitbit Versa 3: ha un design moderno ma non eccessivo, un quadrante OLED da 1,58 pollici quadrato, con angoli smussati, mentre il cinturino è in silicone.

La qualità costruttiva è premium, come testimonia anche la certificazione IP68 e la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. L’orologio può funzionare senza problemi ad una temperatura compresa tra -10 e +45 gradi centigradi e ad una altitudine massima di 8.535 metri: potete scalare l’Everest, ma negli ultimi 314 metri il Fitbit Sense forse non funzionerà alla perfezione. Non crediamo che sia un grosso limite, almeno non per molti.

Fitbit Sense si connette agli smartwatch tramite Bluetooth 5 o WiFi ed è dotato del chip NFC per i pagamenti contactless. Ai già numerosi sensori presenti sul fratello minore Fitbit Versa 3 (tra i quali non manca quello SpO2 per misurare l’ossigenazione del sangue), se ne aggiungono tre molto interessanti:

Sensore EDA per la micro sudorazione (monitora il livello di stress )

) Sensore di variazione della temperatura pelle di notte (monitora la qualità del sonno )

) Sensore ECG (per fare l’elettrocardiogramma e inviarlo al medico di famiglia)

Il GPS è integrato nello smartwatch, quindi l’orologio può essere usato per fare sport all’aperto anche senza portarsi dietro lo smartphone.

Dal punto di vista delle funzioni smart, il Fitbit Sense 3 ha il sistema operativo Fitbit OS e un suo store dedicato per aggiungere app e watch faces. Lo smartwatch può essere usato per leggere le notifiche dallo smartphone e per rispondere, con messaggi preimpostati personalizzabili. Naturalmente può anche controllare la riproduzione della musica e molto altro, grazie alle app.

Buona la durata della batteria: Fitbit dichiara fino a 6 giorni di autonomia e una ricarica dal 10% all’80% in circa 40 minuti.

Fitbit Sense: l’offerta Amazon

Come si intuisce dalle specifiche tecniche, quindi, il Fitbit Sense è un orologio d’alta gamma con un focus specifico sul monitoraggio della salute e dei parametri vitali, che può essere usato senza problemi per monitorare le attività sportive a casa, in palestra o all’aria aperta. Non per nulla, nel prezzo di vendita sono inclusi sei mesi di abbonamento al servizio Fitbit Premium, che espande ulteriormente le potenzialità di questo orologio in campo fitness.

Il prezzo di listino di Fitbit Sense è di 329,95 euro, in linea con le caratteristiche tecniche, i materiali e la qualità costruttiva. Al momento, però è in forte sconto su Amazon: costa 254,90 euro (-75 euro, -23%). A questo prezzo è praticamente impossibile trovare uno smartwatch di buona qualità, dotato di tutti questi sensori.

Fitbit Sense – Smartwatch evoluto con strumenti per la salute del cuore