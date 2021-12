Garmin Venu SQ Music: lo smartwatch completissimo è al minimo storico

Tra i tantissimi brand che producono smartwatch ce n’è uno noto a tutti per i suoi orologi smart dedicati agli sport e agli sportivi: è Garmin, il colosso americano che ha fatto fortuna con i suoi prodotti e le sue tecnologie incentrate sul GPS e che, negli ultimi anni, ha sviluppato orologi con funzioni molto evolute dedicate a chi si allena, anche ad alto livello. Ma c’è un modello di smartwatch, il Garmin Venu SQ Music, che non sembra nemmeno uno smartwatch multisport e che strizza molto l’occhio al grande pubblico.

Garmin Venu SQ Music è la versione di Venu con quadrante quadrato (SQ sta per “square“) e riproduzione offline dei brani musicali. Arrivato sul mercato nella seconda metà del 2020, è un prodotto estremamente interessante perché ha un design decisamente elegante, rispetto alla media degli orologi da sport, offre tantissime funzioni per l’allenamento ma, allo stesso tempo, è in grado di soddisfare anche le esigenze di chi da uno smartwatch non cerca espressamente assistenza durante l’attività sportiva. Sono pochi i prodotti del genere e Garmin Venu SQ Music è uno di questi e, per di più, ha un prezzo di listino molto vantaggioso. Negli ultimi mesi è diventato esclusiva Amazon e, negli ultimi giorni, è persino al prezzo minimo storico.

Garmin Venu SQ Music: caratteristiche tecniche

Garmin Venu SQ Music è un orologio smart con quadrante quadrato, con schermo da 1,3 pollici LCD (240×240 pixel), senza always on display ma molto preciso nel riattivarsi al movimento del polso. Come era facile aspettarsi da un prodotto Garmin, ha il GPS con Glonass/Galileo.

Ha anche la connessione WiFi e il chip NFC per i pagamenti contactless, tramite l’app Garmin Pay preinstallata. Non manca il sensore per la rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), né tutti i classici sensori per la rilevazione del movimento. Movimento di ogni tipo, perché Garmin Venu SQ Music è in grado di rilevare e monitorare un’infinità di sport, sia indoor che outdoor.

L’app di gestione Garmin Connect è completissima e può essere usata per personalizzare l’uso dello smartwatch in modo estremamente preciso, ma ci vorrà del tempo per farlo perché di funzioni personalizzabili ce ne sono a bizzeffe.

Non c’è microfono né speaker, ma collegando lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth è possibile leggere le notifiche (e rispondere, tramite messaggi preimpostati) e fare chiamate, collegando una cuffietta Bluetooth.

Poi c’è la funzione “Music“: questa variante di Garmin Venu, infatti, non solo permette di connettersi ai propri account sulle principali piattaforme musicali in streaming (Spotify, Deezer o Amazon Music) ma anche di scaricare e tenere in memoria fino a 500 canzoni, da ascoltare anche durante gli allenamenti.

Buona la batteria, che offre un’autonomia di circa 5-6 giorni, in base all’uso del GPS e della riproduzione musicale, mentre la ricarica avviene tramite un cavetto con aggancio molto saldo, ma non magnetico.

Garmin Venu SQ Music: quanto costa

Garmin Venu SQ Music è quindi un orologio smart decisamente particolare, utilissimo agli sportivi ma molto buono anche per chi non fa sport e ha solo bisogno di uno smartwatch con funzioni telefoniche e musicali, o per monitorare la salute. Il prezzo di listino per questa versione è di 249,99 euro e non sono tanti, rispetto a ciò che offre la concorrenza a quel prezzo.

Adesso, però, Garmin Venu SQ Music è al minimo storico su Amazon e costa solo 179,90 euro (-70 euro, -28%). Se cercate uno smartwatch completo è un affare, anche se non siete sportivi.

Garmin