Smartwatch TicWatch Pro 3: a questo prezzo non si può dire di no

Nel mondo degli smartwatch ci sono alcuni prodotti, purtroppo pochi, che si distinguono da tutti gli altri. Uno di questi è il TicWatch Pro 3 di Mobvoi uscito nel 2020, probabilmente uno dei migliori smartwatch con sistema operativo Google Wear in commercio. Il TicWatch Pro 3 è un orologio smart dal design prettamente maschile, anche a causa del grande schermo da 1,4 pollici, che si distingue non solo per le ottime caratteristiche tecniche, ma anche per il software che lo rende molto utile, comodo ed efficace nell’utilizzo quotidiano.

In linea di massima questo TicWatch fa più o meno le stesse cose che fanno anche gli altri smartwatch di alta gamma in commercio, ma le fa a modo tutto suo grazie ad una soluzione tecnica geniale: il doppio schermo. Il quadrante dell’orologio, infatti, è composto da un primo schermo AMOLED e da un secondo, sovrapposto e trasparente, di tipo LCD. In questo modo il TicWatch Pro 3 unisce il meglio delle due tecnologie e diventa comodissimo da usare tutti i giorni ma, purtroppo, costa un po’ di più della media. Per fortuna ora è in forte sconto su Amazon e non comprarlo adesso è davvero un grosso errore.

TicWatch Pro 3: caratteristiche tecniche

Il TicWatch Pro 3 è un orologio smart basato su piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (la migliore disponibile quando questo prodotto è stato lanciato, nel 2020), e sistema operativo Wear OS di Google. La RAM è da 1 GB, la ROM da 8 GB.

L’orologio è impermeabile fino a 50 metri e il quadrante è da 45 mm (1,4 pollici). Lo schermo AMOLED inferiore viene usato per le funzioni smart vere e proprie, quindi anche per le app. Facendo swipe verso destra si attiva l’assistente Google, con uno swipe verso sinistra si aprono i widget.

Sopra questo primo schermo c’è il secondo, LCD, perfettamente leggibile anche in pieno sole o con scarsa luce (è retroilluminato): viene usato per mostrare le informazioni base e più utili all’utente ed è l’unico che si attiva quando l’orologio è in “Essential Mode“.

In modalità essenziale molte funzioni vengono disabilitate, ma non la rilevazione dei sensori, e viene spento lo schermo AMOLED, ma la batteria dura fino a 45 giorni. In modalità normale, con un uso non intensivo, la batteria dura anche tre giorni.

TicWatch Pro 3 ha GPS, sensore del battito cardiaco, contapassi, microfono, sensore dell’ossigeno nel sangue (Sp02). Può monitorare 10 diversi sport, ricevere messaggi e rispondere (anche con il tastierino completo, anche se con tasti molto piccoli), pagare contactless tramite NFC e monitorare la salute, il sonno e lo stress tramite l’ottima app.

TicWatch Pro 3: l’offerta Amazon

TicWatch Pro 3, come è facile intuire, è uno smartwatch molto curato sia dal punto di vista hardware che software e, di conseguenza, ha un prezzo non proprio basso: 299,99 euro in versione solo Bluetooth, 359,99 euro in versione LTE.

Prezzi più che corretti, viste le caratteristiche hardware e l’ottimo lavoro fatto da Mobvoi sul software di questo smartwatch. Ma oggi TicWatch Pro 3 è disponibile su Amazon a molto meno: 216 euro in versione BT (-83 euro, -28%) e 260 euro in versione LTE (-99 euro, -28%). Entrambe le versioni di questo smartwatch, infine, riceveranno l’aggiornamento a Google Wear 3: una ragione in più per comprarli subito.

Smartwatch TicWatch Pro 3 – Versione Bluetooth

Smartwatch TicWatch Pro 3 – Versione LTE