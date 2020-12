SNAI Down: è stato un attacco hacker

Il gravissimo down di tutti i servizi SNAI è stato causato da un attacco informatico, ma secondo Snaitech Spa (la società madre a cui fanno capo tutte le piattaforme di gioco legale di SNAI) non c’è stata fuga di dati e non ci sono rischi per i conti gioco degli utenti. Di seguito il comunicato stampa ufficiale dell’azienda, arrivato dopo 15 ore di silenzio assoluto su questa vicenda.

Attacco hacker a SNAI: il comunicato ufficiale

“Snaitech, uno dei principali operatori di gioco legale in Italia, annuncia di essere stata oggetto di un attacco informatico da parte di ignoti che ha provocato, a partire dal 27 dicembre scorso, il mal funzionamento del sito snai.it e delle app di gioco.

La società, che ha provveduto negli anni ad incrementare le misure in termini di cyber security, ha immediatamente avviato, con l’ausilio di primarie partner internazionali, una massiva procedura di controllo mettendo in sicurezza la propria rete aziendale, il sito e le app al fine di effettuare tutti gli interventi manutentivi e di controllo necessari al ripristino dei sistemi.

Sulla base di quanto emerso dalle attività di analisi e ripristino in corso, si esclude l’ipotesi di una intrusione nei conti di gioco nonchè l’estrazione di dati. Si rassicurano, quindi, gli utenti in merito ai propri conti che non subiranno nessuna modifica o perdita. L’azienda conferma anche di aver intrapreso tutte le necessarie comunicazioni nei confronti dell’Autorità competenti.

Pertanto, ogni altra informazione non ufficiale apparsa, o che dovesse apparire, sui mezzi di comunicazione e/o sui social finalizzata a veicolare informazioni false e lesive dell’immagine e degli interessi di Snaitech sarà perseguita nelle sedi competenti. L’azienda assicura che, appena possibile, fornirà ulteriori informazioni in merito al ripristino delle proprie attività“.