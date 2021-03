Le sneaker Gucci diventano virtuali: puoi indossarle solo online

Un paio di sneaker firmate Gucci che costano solo 10 euro, ma c’è un limite: si possono indossare solo online. Le nuove scarpe della nota maison sono il frutto della collaborazione con l’app fashion-tech dello studio bielorusso di design Wanna, che consente di provare scarpe virtualmente prima di decidere se acquistarle o meno.

Wanna è specializzato nell’utilizzare la realtà aumentata per creare modelli 3D di sneaker e orologi da poter provare virtualmente e dei suoi servizi si erano già avvalsi brand come Reebok, Nike, Puma e Farfetch. Le scarpe dei vari brand non erano disponibili solo online, dopo averle provate l’utente poteva acquistarle. Il progetto di Gucci però stravolge tutto: le sneaker Virtual 25 disegnate dal direttore creativo Alessandro Michele non esistono nella realtà: gli utenti che le acquistano potranno indossarle solo online, come una sorta di filtro con cui fare foto da sfoggiare sul web. Il costo, poi, è davvero contenuto: si potranno mettere ai piedi per appena 11,99 dollari, circa 10 euro al cambio corrente.

Wanna, Gucci e la moda virtuale dell’app fashion-tech

Lo studio di design Wanna ha lanciato l’app fashion-tech Wanna Kicks disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Scaricando l’app, gli utenti potranno usarla per provare le scarpe dei più noti brand, scattarsi delle foto e decidere se acquistarle o meno. E’ sufficiente scegliere le scarpe da provare e inquadrare i piedi per vederle sovrapposte e capire se possano o meno piacere. Come altri noti brand tra cui Puma, Nike e Reebok, anche Gucci aveva digitalizzato il proprio catalogo di sneaker per l’app fashion-tech, così che i potenziali clienti potessero provare i vari modelli.

Il lancio delle sneaker Virtual 25 di Gucci economiche va oltre la funzione dell’app: non esiste una versione fisica delle scarpe, che quindi potranno essere indossate solo online come accessorio virtuale. Un primo passo verso una vera e propria rivoluzione del mondo della moda, che entra così nel settore dei prodotti digitali con creazioni a prezzi accessibili a tutti, da sfoggiare solo online nel mondo della realtà virtuale.

Sneaker Virtual 25 di Gucci: quanto costano

L’innovazione per Gucci passa dallo shopping digitale e per la realtà virtuale. Tempo fa la maison di alta moda aveva dedicato alla Generazione Z una linea di abbigliamento per gli avatar di Pokémon Go, ottenendo un buon riscontro. Stavolta la maison alza il tiro con le scarpe Virtual 25 disegnate da Alessandro Michele, che potranno essere acquistate a 11,99 dollari dall’app di Gucci, circa 10 euro al cambio corrente, oppure 8,99 dollari dall’app di Wanna, che equivalgono a circa 7,50 euro.