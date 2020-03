Solidarietà digitale, i servizi gratuiti per chi vive nelle Zone Rosse

10 Marzo 2020 - Si chiama Solidarietà Digitale ed è il progetto portato avanti dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione per aiutare imprese e cittadini in questo periodo difficile che sta vivendo il Paese. Di che cosa si tratta? Imprese, associazioni, ma anche liberi cittadini, possono mettere a disposizione gratuitamente dei servizi per gli abitanti delle Zone Rosse per un periodo di tempo.

L’obiettivo del progetto Solidarietà Digitale è favorire l’utilizzo di strumenti per lo smart working e per la digitalizzazione delle imprese fino a quando il periodo di quarantena non verrà revocato. Favorire il lavoro agile e il lavoro da casa è una delle soluzioni per rallentare il contagio del COVID 19. All’iniziativa hanno risposto le principali aziende digitali italiane, a partite da Italiaonline fino ad arrivare a TIM, Gruppo Mondadori, Amazon, Vodafone, Fastweb, WindTre e Gruppo Gedi. Ecco quali sono e come attivare i servizi gratuiti offerti dal progetto Solidarietà Digitale.

I servizi gratuiti per le Zone Rosse: quali sono

Servizi e soluzioni innovative. Questo è quanto hanno messo a disposizione le più importanti aziende digitali che hanno sede e lavorano in Italia. Di seguito troverete una scheda riepilogativa per ogni iniziativa e il modo per aderire.

Italiaonline

Italiaonline ha offerto il proprio supporto al progetto Solidarietà digitale mettendo a disposizione l’accesso gratuito a Libero Mail Pec 1 giga per un anno.

Servizio offerto: Iscrizione gratuita a Libero Mail Pec 1 giga per un anno.

Come aderire: Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando il sito web.

Connexia

Servizio offerto: Uso gratuito per due settimane della piattaforma di smart working Webex.

Come aderire: Bisogna inviare un e-mail all’indirizzo cloud@connexia.com indicando l’azienda e nomi, cognomi e indirizzi e-mail delle persone che avranno accesso alla piattaforma.

Amazon Web Services

Servizio offerto: AWS offre un pacchetto di crediti che le Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni no profit, startup e aziende possono utilizzare per avere il supporto per progetti legati all’emergenza.

Come aderire: Inviare le richieste di adesione via mail a awsforitaly@amazon.com.

Eolo

Servizio offerto: Un mese di connettività internet gratuita.

Come aderire: Attivazione automatica per i residenti delle Zone Rosse.

Tim

Servizio offerto: Giga e traffico gratuiti verso tutti i numeri di telefono per gli utenti che vivono in 60 comuni del lodigiano e 23 comuni del padovano. Lo stesso vale per i contenuti di TIM VISION.

Come aderire: Gli utenti interessati dall’inizitiva ricevono un SMS da parte di TIM.

Cisco e IBM Italia

Servizio offerto: Accesso gratuito a Cisco Webex Meetings, piattaforma per lavorare da remoto e che permette di pianificare e fare riunioni, oltre che a condividere file con i colleghi. Previsto anche l’affiancamento di volontari di IBM in caso di problemi di funzionamento.

Come aderire: Bisogna collegarsi al sito web dell’iniziativa.

Gruppo Mondadori

Servizio offerto: Abbonamento gratuito per tre mesi alle versioni digitali dei magazine del Gruppo Mondadori. Testate disponibili:CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni.

Inoltre è possibile accedere gratuitamente a un e-book del catalogo Mondadori. Il libro potrà essere letto con l’app Kobo Books.

Come aderire: Accedere con SPID al servizio.

Amazon

Servizio offerto: Webinair gratuiti per formazione a distanza di un’ora e mezza su materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) destinanti ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado delle Zone Rosse.

Come aderire: Per partecipare è necessario inviare una mail a itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza. Il docente riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso.

Vodafone

Servizio offerto: Per chi abita nelle Zone Rosse, nessun limite per minuti, SMS e giga. Per facilitare lo smart working, le utenze di imprese e partite IVA non hanno nessun limite sui giga.

Come aderire: Attivazione automatica

Fastweb

Servizio offerto: Pacchetto con 50GB offerto gratuitamente per tutti i clienti mobile della Zona Rossa. Il servizio non ha scadenza.

Come aderire: Attivazione automatica

Weschool

Servizio offerto: Piattaforma digitale per l’insegnamento a distanza realizzata in collaborazione con Tim, Weschool permette agli insegnati di creare delle classi virtuali, di condividere materiale scolastico e di effettuare video-lezioni. Accesso gratuito per gli abitanti della Zona Rossa.

Come aderire: Consulta la guida per usare gratuitamente la piattaforma. Disponibile su smartphone, tablet, computer.

Amazon Prime Video

Servizio offerto: Visione gratuita della piattaforma di video streaming fino al 31 marzo 2020.

Come aderire: Attivazione automatica.

Microsoft

Servizio offerto: Tecnologia ed esperti IT offerti gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni per lo smart working.

Come aderire: Maggiori informazioni sul sito dell’azienda.

Gruppo Gedi

Servizio offerto: Abbonamento gratuiti a La Repubblica, il Mattino di Padova, La Stampa per tre mesi.

Come aderire: Accedere con SPID al servizio.

TIM

Servizio offerto: Per la Pubblica Amministrazione e le utenze business, TIM ha reso disponibile un bundle con 100GB di dati per 30 giorni. Nessuna limitazione geografica.

Come aderire: Gli utenti interessati verranno informati con un SMS, rispondendo al quale potranno attivare il servizio