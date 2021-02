Solos: la nuova serie con Morgan Freeman arriva su Amazon

Solos è la nuova serie tv Amazon Original pronta a conquistare il pubblico nel 2021. Prodotta da David Weil, è un dramma antologico costituito da sette puntate. Anche se la trama di ogni episodio è indipendente, c’è un filo conduttore che lega ogni storia: l’esplorazione dei legami umani.

Partendo dall’esperienza dei singoli personaggi, Solos cerca di capire come nascono i rapporti umani e cosa li accomuna. Lo stesso Weil ha spiegato di aver creato questo progetto speciale col desiderio di raccontare storie che parlino del senso di umanità che unisce le persone. Amazon ha appena svelato il cast stellare, fiore all’occhiello della serie: ci saranno anche i premi Oscar Helen Mirren, Morgan Freeman e Anne Hathaway. Accanto a loro lavoreranno anche altri attori del mondo del cinema e delle serie tv. La serie sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.

Trama Solos: di cosa parlerà

Solos segue le orme di altre serie antologiche che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico: da Black Mirror ad American Horror Story.

Ogni puntata avrà quindi sia personaggi che trama differenti. Si partirà dalla vita di una persona per indagare sulla costruzione dei rapporti umani, dalle amicizie agli amori. Per il momento non si conosce la trama dei singoli episodi, ma lo showrunner David Weil ha rivelato alcuni dettagli:

“Sono felicissimo di dar vita a Solos con questo gruppo di artisti che ammiro profondamente. Ho creato questo lavoro con il desiderio di raccontare storie che parlino di legami, di speranza e della ricerca di quel comune senso di umanità che ci unisce tutti.”

Le storie saranno ambientate in città e tempi storici differenti, anche i punti di vista cambieranno: l’obiettivo è raccontare le vicende più disparate da diversi punti di vista per giungere poi ad una conclusione, ovvero che tutti siamo accomunati da un senso di umanità, a prescindere dalle nostre vite apparentemente molto diverse tra loro.

La serie sarà prodotta da Amazon Studios. Cambierà anche la regia dei diversi episodi: Taylor-Johnson, Zach Braff e Tiffany Johnson si alterneranno a Weil, alla sua prima esperienza dietro la cinepresa.

Solos: il cast

Il cast rappresenta il fiore all’occhiello dello show. Al suo interno troviamo tre Premi Oscar e attori prluripremiati:

Morgan Freeman sarà Stuart

sarà Stuart Helen Mirren sarà Peg

sarà Peg Anne Hathaway sarà Leah

sarà Leah Uzo Aduba (Orange is the New Black) sarà Sasha

(Orange is the New Black) sarà Sasha Nicole Beharie sarà Nera

sarà Nera Dan Stevens interpreterà Otto

interpreterà Otto Anthony Mackie sarà Tom

sarà Tom Constance Wu nel ruolo di Jenny.

Solos: uscita

Non si ha ancora una data ufficiale, ma sicuramente Solos sarà disponibile su Amazon Prime Video entro la fine del 2021. Non rimane che abbonarsi al servizio del marketplace per poter guardare i contenuti in streaming e usufruire di tanti altri vantaggi.