Sony Bravia, lo smart TV 4K da 50 pollici al prezzo più basso di sempre

Niente sarà più come prima. La qualità audio e video degli smart TV Sony Bravia fa sì che, una volta “provati", sarà difficile tornare indietro. Gli apparecchi del produttore nipponico utilizzano tecnologie e funzionalità per offrire sempre la miglior esperienza visiva, in qualunque situazione o condizione di luce.

Si prenda, ad esempio, il Bravia KD-50X80JP che, forte del processore X1 / 4K X-Reality PRO e di tecnologie come TRILUMINOS PRO e Full Array LED, è in grado di offrire immagini realistiche, colori vividi e neri estremamente profondi. Insomma, un apparecchio estremamente valido e, oggi, tra le offerte top di Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo e migliora in maniera vertiginosa il rapporto qualità/prezzo.

Sony BRAVIA KD-50X80JP: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, il punto di forza dello smart TV del produttore nipponico è rappresentato dalla combinazione del processore X1 / 4K X-Reality PRO e dalla tecnologia TRILUMINOS PRO. Grazie a quest’ultima, il pannello sarà in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colore, per immagini realistiche come non mai. Il processore, invece, si occupa di gestire autonomamente le impostazioni video, in modo da garantire la migliore esperienza visiva in qualunque momento e in qualunque condizione di luminosità.

Fondamentale, in questo senso, la tecnologia Full Array LED e i vari sensori disposti nella cornice del TV: questi ultimi analizzano la condizione di luce ambientale, mentre la prima consente di ottenere contrasti con neri più profondi, per immagini quanto più possibile reali. Non manca poi la compatibilità con Dolby Atmos, capace di creare un audio pieno e avvolgente degno delle migliori sale cinematografiche.

A gestire il tutto troviamo Google TV, sistema operativo per smart TV nato da una costola di Android (non a caso il nome originario era Android TV). Una piattaforma operativa completa e versatile, dunque, che consente agli utenti di installare decine e decine di app di ogni genere. Non solo servizi di streaming video e audio, dunque, ma anche giochi, utilità e molto altro ancora. Google TV, poi, supporta anche Google Assistente, che permette di gestire le funzionalità del TV con semplici comandi vocali: per cambiare canale, lanciare app, alzare o abbassare il volume non sarà dunque necessario utilizzare il telecomando.

Sony Bravia, lo smart TV da 50 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il Sony Bravia KD-50X80JP è disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo più basso mai toccato sinora. Lo smart TV da 50 pollici costa 549,00 euro, con uno sconto del 27% sul listino. Il risparmio è considerevole: ben 200 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore nipponico.

Grazie ai servizi Amazon, poi, sarà possibile acquistare lo smart TV Sony a rate senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di debito o carta di credito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a rate Amazon, che consente di dilazionare l’acquisto in 12 mensilità. Il Sony Bravia KD-50X80JP costerà così 45,75 euro al mese per 12 mesi, ossia poco più di un caffè al giorno.

Sony Bravia KD-50X80JP, smart TV 4K UHD da 50 pollici con Google TV e assistente vocale