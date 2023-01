Sony Bravia, lo smart TV 43 pollici mai così conveniente: sconto top

Il mercato degli smart TV è ormai così ampio che, il più delle volte, si ha difficoltà a scegliere un modello per "l’eccessiva offerta". Così, quando arriva il momento di acquistarne uno nuovo, è necessario fare attenzione alle caratteristiche e funzionalità onde evitare di acquistarne uno che non fa al proprio caso.

Il Sony Bravia X72K garantisce un’eccellente qualità video, con immagine realistiche e alterazioni cromatiche quasi completamente assenti. Merito di alcune tecnologie esclusive del produttore giapponese, che permettono di ampliare la gamma cromatica e ottimizzare in tempo reale le impostazioni del flusso dei fotogrammi. E grazie allo sconto top su Amazon, non è mai stato così conveniente: una delle migliori offerte di oggi sulla piattaforma di commercio elettronico.

Sony Bravia X72K, smart TV 43 pollici con Android TV

Sony Bravia X72K scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’elevata qualità delle immagini è assicurata dal Bravia Engine, un motore di rendering che processa i fotogrammi in tempo reale per garantire sempre la miglior qualità d’immagine. L’ampio spettro cromatico della tecnologie Triluminos e il Dynamic Contrast Enhancer contribuiscono poi a garantire un’esperienza visiva senza pari: i colori sono più vividi che mai, per immagini realistiche e senza alterazioni cromatiche.

La piattaforma Android Tv dà poi modo di accedere a tutti i propri programmi preferiti in maniera semplice e intuitiva. Il sistema operativo per smart TV "nato" da una costola del più celebre sistema operativo per smartphone mette infatti a disposizione oltre 400 mila contenuti multimediali tra film, serie TV e molto altro tra i quali scegliere. Non solo: grazie alla compatibilità con Assistente Google potrai controllare le funzioni del TV con semplici comandi vocali.

Sony, lo smart TV 43 pollici mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Capire come mai lo smart TV Sony Bravia da 43 pollici sia tra le migliori offerte di oggi su Amazon non è affatto complicato. L’apparecchio è infatti disponibile con uno sconto del 47%, che fa precipitare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Il Sony Bravia X72K costa così 479,92 euro, con un risparmio di oltre 400 euro sul prezzo consigliato dal produttore nipponico.

