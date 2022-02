Sony Linkbuds, le stranissime cuffiette col buco

Stando ad alcune indiscrezioni, Sony si starebbe preparando a lanciare dei nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS). Il design di queste cuffiette sarebbe decisamente originale, qualcosa di mai visto prima: i curiosi auricolari avrebbero un buco a centro e una forma a ciambella e, secondo l’account Twitter @TechInsider che per primo ha diffuso la notizia, si chiameranno Linkbuds WF-L900.

Prendendo per buone queste informazioni, quindi, i nuovi auricolari Sony Linkbuds in arrivo sembrerebbero avere un forma particolare, che lascia pensare ad una configurazione audio di tipo “open-back“, cioè aperta. Se ciò fosse confermato, si tratterebbe di un’innovazione nel campo delle cuffiette TWS, inducendoci a ritenere che le WF-L900 non sono le dirette eredi delle WF-1000XM4 (in foto), attuali auricolari top di gamma della multinazionale giapponese. Oggi le due configurazioni più usate nel campo delle cuffiette wireless sono la “in-ear“, con i gommini che tappano il canale uditivo dell’utente isolandolo dai rumori esterni, e la “on-ear“, con le cuffiette che sono appoggiate all’orecchio e non lo tappano.

Sony Linkbuds WF-L900: cosa sappiamo

Le immagini emerse in eete mostrano un design dalla struttura circolare, simile all’attuale modello WF-1000XM4. Tuttavia, accanto al corpo principale che ospita i sensori e i microfoni, i misteriosi auricolari Sony Linkbuds WF-L900 sembrano presentare anche un anello aperto e posizionato sopra i condotti uditivi.

Questo design, probabilmente, è stato studiato per evitare di far sudare troppo l’orecchio, agevolando l’ascolto per molte ore.

Linkbuds WF-L900 senza ANC?

Sebbene non siano emerse indiscrezioni sulle specifiche audio delle Linkbuds, stando a quanto pensa @TechInsider questi nuovi auricolari non dovrebbero offrire il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC). Tuttavia, i WF-L900 avrebbero a bordo tutti i soliti vantaggi che già offrono gli attuali auricolari di punta del gigante asiatico. Tra questi possiamo ricordare i gesti intelligenti e l’equalizzatore che consente agli utenti di regolare la qualità dell’audio tramite un’app complementare.

Sony WF-1000XM4: l’ultimo top di gamma

Vale la pena ricordare che Sony ha lanciato diversi mesi fa gli WF-1000XM4, i suoi ultimi auricolari di fascia alta. Queste cuffiette TWS dell’azienda giapponese presentano il processore Sony V1, che è in grado di garantire una migliore riduzione attiva dei rumori ambientali (ANC), la tecnologia Wind Noise Reduction (che cancella i fruscii causati dal vento) e il sistema a conduzione ossea (che con il doppio microfono ottimizza le conversazioni al telefono).

Le cuffiette, inoltre, offrono il supporto alla ricarica wireless che assicura un’autonomia fino a 8 ore con ANC attiva e il sistema 360 Reality Audio.