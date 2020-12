Sony PlayStation 5: il record è ufficiale

Numeri da record per Sony PlayStation 5. La nuova console del colosso giapponese, disponibile sul mercato da sole poche settimane e già introvabile a causa dell’altissima richiesta, ha stracciato completamente i risultati portati a casa dai precedenti modelli, diventando di diritto la più venduta in assoluto negli Stati Uniti d’America.

Dopo quanto accaduto con il precedente modello, Sony Playstation 4, la storia sembra dunque ripetersi ancora assicurando a Sony un altro trofeo da esporre in bacheca. Infatti, a detenere l’ultimo record nella stessa categoria era stata proprio la PS4. Allora, per accaparrarsi i primi esemplari disponibili nei negozi, tantissime persone di ogni età e ad ogni angolo del globo avevano scelto di passare notti insonni davanti alle vetrine solo per evitare di dover attendere ulteriore tempo per i primi rifornimenti. Questa volta, a causa dell’epidemia da Coronavirus che ha colpito l’intero globo, non si sono ripetute tali scene. I futuri giocatori, infatti, si sono dovuti attenere alle regole e ordinare la nuova console online e nei negozi, procedendo successivamente al ritiro o alla consegna a domicilio.

PlayStation 5, quali sono i record della console

Secondo NPD, società di studi di mercato statunitense, PS5 sarebbe non solo la console più venduta in termini assoluti, quindi indipendentemente dalla casa di produzione, ma anche per numero di unità. Lo stesso vale per il valore degli incassi: visto il prezzo, in linea comunque con la il suo competitor diretto ovvero la console Microsoft Xbox Series X, è facile immaginare come Sony stia effettivamente dominando in maniera netta il mercato delle piattaforme di gaming.

E dire che, solo nei primi giorni, per molti è stato un vero incubo provare ad accaparrarsi una PlayStation 5 senza aver effettuato in precedenza alcuna prenotazione. Esaurita ovunque negli store online e non disponibile per la vendita nei negozi fisici, se non previo ordine, la PS5 si è fatta molto desiderare dai suoi follower.

PlayStation 5, il record durerà nel tempo?

La console next-gen è, come è giusto ricordare, solo al suo primo mese di vendita: ciò significa che tali numeri potrebbero essere soggetti a variazioni nell’arco del tempo. Su questo potrebbe proprio influire la disponibilità delle alternative, un fattore che potrebbe risultare determinante sul lungo termine, e il conteggio a livello globale, visto che i dati fanno riferimento esclusivamente al mercato USA.

Di certo si sa che gli stessi numeri non sono stati replicati, né tanto meno avvicinati dalla Xbox Series X. Non solo la console Microsoft non è riuscita a tenere il passo con la PS5 ma, rispetto alla Xbox One, ha portato a casa molte meno vendite nel suo mese di lancio.