Sony, lo smart TV da 32 pollici al minimo storico: l'offerta top di Amazon

Quando si pensa a un nuovo televisore tutti mettono nel mirino smart TV con schermi di grandi dimensioni e con le migliori tecnologie del momento, ma poi sono costretti a misurarsi con diversi problemi: i costi elevati e soprattutto delle dimensioni generose che ne rendono impossibile l’installazione. Non è un caso che sui siti di e-commerce i modelli più ricercati, desiderati e venduti siano quelli da 32". Sono perfetti in ogni situazione: possono essere posizionati in cucina o nella camera da letto e garantiscono immagini di buona, se non ottima qualità. E soprattutto hanno un prezzo che nella maggior parte dei casi è più che abbordabile. Se a tutto questo aggiungiamo anche il fatto che spesso li si trova in grande offerta, ecco che diventano dei best buy. Come ad esempio lo smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 che troviamo su Amazon in super offerta a un prezzo di 329€, con uno sconto di ben il 27%. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Sony è diventata oramai una garanzia quando si parla di smart TV. I pannelli sono tra i migliori in circolazione e anche le componenti utilizzate sono super affidabili. Inoltre, Sony utilizza il sistema operativo Android TV, che oltre a supportare centinaia di applicazioni e tutte le piattaforme di video streaming, offre anche funzionalità extra. Un esempio? Google Assistente e Google Chromecast. Con il primo si può gestire il televisore con la voce, con il secondo si può trasmettere sullo schermo i contenuti presenti sul computer o sullo smartphone. L’offerta è molto interessante: difficile trovare di meglio per un TV da 32 pollici.

Sony BRAVIA KD-32W800: la scheda tecnica

Il Sony BRAVIA KD-32W800 è uno dei migliori smart TV da 32 pollici disponibili in questo momento su Amazon, sia per il prezzo, ma soprattutto per le caratteristiche che offre. Non è un caso che abbia ricevuto il bollino “Amazon’s choice" riservato solamente ai migliori prodotti disponibili sulla piattaforma di e-commerce.

Lo smart TV ha uno schermo da 32" con risoluzione HD Ready (tipica per televisori di questa grandezza). Troviamo il supporto supporto all’HDR e la presenza del BRAVIA ENGINE, che migliorano la qualità delle immagini e la vivacità dei colori. Il BRAVIA ENGINE è una tecnologia sviluppata direttamente da Sony che elabora digitalmente le immagini, diminuendone il rumore e migliorando il colore e il contrasto.

Come la maggior parte degli smart TV Sony, anche sul BRAVIA KD-32W800 troviamo il sistema operativo Android TV, uno dei migliori e dei più supportati. Il numero di applicazioni disponibili è altissimo (superano le mille) e ci sono tutte quelle per vedere serie TV, film e sport in streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV e RaiPlay.

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 integra anche il Google Chromecast che permette di trasmettere sul televisore immagini e video presenti sul computer e sullo smartphone. Inoltre, è compatibile con Google Assistant e basta un semplice comando vocale per cambiare canale o per avviare un’applicazione. Infine, lo smart TV permette anche di registrare i programmi su un HDD esterno collegandolo alla porta USB.

Smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-32W800 è in offerta su Amazon a un prezzo di 329€, con uno sconto del 27% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano esattamente 120€. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 65,80€ al mese. Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Come per tutti i prodotti spediti da Amazon, ci sono 30 giorni di tempo per fare il reso.

Sony BRAVIA smart TV 32 pollici