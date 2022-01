Sony, lo smart TV top a prezzo mini: offerta incredibile da non farsi sfuggire

Trovare uno smart TV con caratteristiche top a prezzi più che accettabili è un compito meno difficile di quanto si possa pensare. Ogni giorno, infatti, è possibile trovare un televisore in offerta con sconti che permettono di risparmiare anche centinaia di euro sul prezzo di listino. E l’offerta top presente oggi su Amazon è una di quelle da non farsi sfuggire.

Sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza, infatti, è disponibile lo smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP al prezzo più basso di sempre. Un modello caratterizzato da specifiche tecniche di tutto rispetto: risoluzione 4K con HDR, un processore sviluppato ad hoc per restituire immagini vivide e reali come non mai e diverse modalità di visione che regaleranno un’esperienza visiva ottimale. Insomma, un’offerta da prendere in seria considerazione se si è alla ricerca di un televisore nuovo per il salotto di casa.

Sony BRAVIA KD-50X80JP, caratteristiche e funzionalità

Il Sony Bravia KD-50X80JP è un modello disponibile in esclusiva su Amazon. Il dispositivo è dotato di un pannello LCD con tecnologia LED da 50" e risoluzione 4K caratterizzato da colori vividi e saturi. Merito del processore X1 / 4K X-Reality PRO: progettato dagli ingegneri Sony per le smart TV del segmento medio-alto e vanta una potenza di elaborazione superiore del 40% rispetto ai processori della generazione precedente. In questo modo tutti i contenuti che si guardano – anche quelli con risoluzione HD o FullHD – verranno riprodotti con una qualità e una risoluzione paragonabile a quella delle immagini 4K native. La tecnologia TRILUMINOS Pro, esclusiva di Sony, garantisce una palette di colori più ricca e tonalità e sfumature più reali.

A gestire il tutto troviamo Google TV, il sistema operativo sviluppato a Mountain View per l’ecosistema dei televisori smart. Sarà così possibile installare sul dispositivo centinaia e centianaia d’app di ogni tipo: non solo quelle per le piattaforme di streaming video e audio (come Prime TV, Prime Music, Netflix e Spotify, tanto per citarne alcune), ma anche giochi, app di utilità e molto altro ancora. E grazie al telecomando interattivo, sarà possibile controllare il tutto con semplici comandi vocali.

Non manca ovviamente il tuner per il digitale terrestre DVB-T2: lo smart TV è così pienamente compatibile con le specifiche richieste dal nuovo digitale terrestre e permetterà di continuare a vedere i canali TV anche dopo lo switch off (che si concluderà il prossimo giugno).

Sony BRAVIA KD-50X80JP in offerta al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV del produttore giapponese è in offerta esclusiva su Amazon con uno sconto a dir poco incredibile. Il ribasso proposto dal colosso dell’e-commerce (il prodotto è infatti venduto e spedito da Amazon) sul prezzo di listino è del 22%, che permette di risparmiare ben 200 euro rispetto al costo “usuale". Il prezzo del Sony BRAVIA KD-50X80JP in offerta è di 699,00 euro, al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos.

A questo si vanno poi ad aggiungere le varie forme di pagamento rateale che rendono lo smart TV Sony ancora più conveniente. Gli utenti Prime che hanno collegato una carta di credito al proprio account, ad esempio, potranno usufruire del pagamento in 12 rate a tasso 0 e senza spese di istruttoria proposto dallo stesso colosso del commercio elettronico. In alternativa, si potrà optare per il pagamento a rate di Cofidis, sempre a tasso zero e selezionabile in fase di check out.

Sony BRAVIA KD-50X80JP, smart TV 50 pollici 4K con HDR e Google TV