Sony, lo smart TV top a prezzo bassissimo: l'offerta incredibile Amazon

L’8 marzo 2022 è una data da segnare con cerchietto rosso sul calendario. A partire da questa data, infatti, tutti i canali TV saranno trasmessi in alta definizione (HD) e sarà dunque necessario risintonizzare il TV o il decoder per poter continuare a vedere i programmi preferiti del digitale terrestre. Va da sé che i TV non HD dovranno essere “pensionati" e sostituiti con apparecchi compatibili con il nuovo standard.

Se vi trovate in questa situazione e siete alla ricerca di un nuovo TV per il salotto, allora l’offerta Amazon sul Sony BRAVIA KD-50X80JP è di quelle da non farsi scappare. Nonostante una scheda tecnica da primo della classe e un processore con “intelligenza cognitiva" per offrire sempre la miglior esperienza visiva, lo smart TV nipponico è scontato quasi di un terzo del prezzo di listino e ha un costo di un mediogamma.

Sony BRAVIA KD-50X80JP: scheda tecnica e funzionalità

Esclusiva Amazon per il 2021, il Sony BRAVIA KD-50X80JP è uno smart TV di fascia medio-alta con caratteristiche tecniche decisamente interessanti. Basta infatti scorrere la scheda tecnica per accorgersi che ci si trova di fronte a uno degli apparecchi più versatili degli ultimi tempi. Dotato di un pannello LED da 50 pollici e risoluzione 4K, è compatibile nativamente con il nuovo standard del Digitale Terrestre DVB-T2: acquistandolo, dunque, sarà possibile continuare a vedere canali e programmi senza alcun problema.

Sul fronte della resa cromatica, lo smart TV Sony in offerta su Amazon ha davvero poco da invidiare anche a dispositivi più costosi. Merito della tecnologia Triluminos PRO e del processore 4K HDR X1, capaci di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colore per immagini vivide e reali come non mai. A questo si unisce la compatibilità con le tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, che ottimizzano in maniera autonoma le impostazioni audio e video per offrire sempre la miglior eseperienza audio-video possibile. In alternativa, ci si può affidare a una delle modalità video già presenti (come film o sport) e godersi i propri programmi nel più completo relax.

Il sistema operativo che gestisce il tutto è Google TV, piattaforma basata sul codice sorgente di Android (sì, quello che utilizzate solitamente sullo smartphone) e dotata di un’interfaccia utente estremamente intuitiva e semplice da utilizzare. Non mancano poi migliaia di applicativi di ogni genere che permetteranno non solo di accedere ai contenuti dei principali servizi di streaming video (come Prime Video e Netflix), ma anche di trasformare il TV in un hub per la smart home e fare videochiamate di lavoro o familiari. Basterà collegare una webcam compatibile a una delle prese USB e avviare una delle app per videochiamate disponibili nello store.

Il telecomando, invece, può trasformarsi in un microfono grazie al quale controllare i dispositivi della casa domotica compatibili con Alexa o Assistente Google. Sarà così possibile accendere e spegnere a distanza le smart bulb, regolare la temperatura del termostato e molto altro ancora.

Sony BRAVIA KD-50X80JP in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie allo sconto del 28% sul listino, il Sony BRAVIA KD-50X80JP può essere acquistato al prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo smart TV 4K del produttore nipponico costa 649,00 euro, permettendo così di risparmiare ben 250 euro. Grazie ai servizi Amazon riservati agli utenti Prime, inoltre, il TV può essere pagato in 12 rate mensili da 54,09 euro, senza interessi e costi di apertura pratica.

Sony BRAVIA KD-50X80JP, smart TV 50 pollici con Google TV