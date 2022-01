Gli auricolari con cancellazione del rumore in offerta al minimo storico

Ascoltare musica è una delle attività che più ci aiutano ad affrontare i momenti difficili nel corso della giornata. Sia che abbiamo bisogno di caricarci per affrontare al meglio gli impegni lavorativi o scolastici, sia che vogliamo rilassarci al termine di una giornata particolarmente faticosa, la musica può essere sicuramente il nostro miglior alleato. A maggior ragione se si indossano delle cuffie o degli auricolari con cancellazione del rumore, che permettono di isolarci dal mondo e concentrarci solamente su noi stessi.

Auricolari True Wireless come i Sony WF-1000MX3 sono l’ideale se si è alla ricerca di cuffie capaci di assicurare ottima qualità audio e, allo stesso tempo, permetterci di “prenderci una pausa" dal mondo. E grazie all’offerta top di Amazon di oggi sono assolutamente da non perdere: il ribasso di quasi 40 euro sul prezzo di listino permette di toccare il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. In questo modo il rapporto qualità prezzo, già buono, diventa eccezionale, rendendole così convenienti come non mai.

Sony WF-1000XM3, caratteristiche e funzionalità

Come le “sorelle maggiori" WH-1000XM4 (tra le migliori cuffie a cancellazione del rumore, anche loro disponibili su Amazon quasi al prezzo più basso di sempre), i Sony WF-1000XM3 assicurano una qualità audio senza pari e una tecnologia di cancellazione del rumore tra le più avanzate del settore. Piccoli ed ergonomici, gli auricolari con cancellazione del rumore di Sony sfruttano tutte le potenzialità del chip audio QN1e per offrire la miglior esperienza d’ascolto possibile.

Gli auricolari true wireless di Sony sfruttano la tecnologia del suono adattivo per evitare distrazioni quando potremmo correre i maggiori pericoli. Se ci troviamo su un mezzo pubblico, ad esempio, il Sense Engine lascia attiva la cancellazione del rumore; se, invece, stiamo camminando in strada la cancellazione del rumore sarà disattivata automaticamente, così da evitare di isolarci dal mondo che ci circonda. Se, invece, togliamo anche solamente uno dei due auricolari, la riproduzione viene interrotta, così da evitare di perdere anche la più piccola sfumatura sonora della musica che stiamo ascoltando.

Per controllare la riproduzione e le varie funzionalità si potranno utilizzare i comandi touch presenti su entrambi gli auricolari. Toccando una volta la cuffia sinistra, ad esempio, si passerà dalla modalità cancellazione del rumore a Suono ambience, mentre interagendo con l’auricolare destro si potrà controllare la riproduzione e passare da un brano all’altro. Nel caso in cui non ci si dovesse però ritrovare con la configurazione di default, sarà sufficiente scaricare l’app Sony | Headphones e personalizzare i comandi a proprio piacimento. E in caso si avessero le mani occupate, non c’è di che preoccuparsi: gli auricolari Sony sono compatibili con i maggiori assistenti vocali (Google Assistente, Amazon Alexa e Apple Siri), permettendo così di interagire con lo smartphone senza necessità di averlo tra le mani.

L’avanzata tecnologia di cancellazione del rumore, però, non vuol dire isolamente completo dal mondo esterno. La funzione Quick Attention permette infatti di interagire con le persone che ci sono vicine in maniera semplice e immediata: sarà infatti sufficiente toccare i comandi touch dell’auricolare sinistro e la cancellazione del rumore verrà momentaneamente messa in pausa. Basterà poi rilasciare i comandi per poter tornare ad ascoltare musica senza alcuna forma di disturbo.

La batteria assicura 24 ore di riproduzione audio consecutiva e, grazie alla ricarica rapida, sono sufficienti 10 minuti all’interno della custodia per ulteriori 90 minuti di ascolto.

Sony WF-1000XM3 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: sconto e prezzo

Tra le offerte top di Amazon di oggi, le Sony WF-1000XM3 possono essere acquistate con uno sconto del 25% sul listino, che fa scendere il prezzo al minimo storico (raggiunto in precedenza solamente nel corso delle offerte del Black Friday). Le cuffie true wireless del produttore giapponese sono in promozione ad appena 109,00 euro, con la possibilità di poterle acquistare subito e pagarle a rate grazie al servizio Cofidis. Per approfittare di questa opportunità sarà sufficiente scegliere il “Pagamento a rate" al momento del check-out e seguire la procedura guidata.

Sony WF-1000XM3, auricolari True Wireless con cancellazione del rumore attiva