Sony WF-C500, auricolari Bluetooth a metà prezzo: mai così convenienti

Trovare delle cuffie senza fili a basso prezzo è tutt’altro che un’impresa. Basta un rapido giro su un qualunque portale di e-commerce o in un negozio di elettronica di consumo per trovare degli auricolari a poche decine di euro. Non sempre, però, dispositivi in questa fascia di prezzo garantiscono un’esperienza audio degna di nota.

Non è questo il caso delle Sony WF-C500, auricolari tries wireless tra le offerte top di oggi su Amazon con un rapporto qualità/prezzo a dir poco eccezionale. Le cuffie Bluetooth del colosso del Sol Levante sono infatti caratterizzate da un audio cristallino e bassi potenti e possono essere utilizzate nelle occasioni più disparate. Non mancano poi funzionalità smart che, da un lato, facilitano l’utilizzo delle cuffie stesse, e dall’altro arricchiscono l’esperienza d’uso e di ascolto dell’utente.

Sony WF-C500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatte, leggere ed ergonomiche, le cuffie Sony WF-C500 assicurano un’aderenza perfetta al canale uditivo. Sarà così possibile indossarle continuativamente per ore, senza che si provi alcun fastidio e senza che si corra il pericolo di perderle in strada. Ciò aiuta anche a creare un’esperienza d’ascolto avvolgente e appagante.

La tecnologia 360 Reality Audio garantisce un suono più realistico che mai: ascoltando i live dei tuoi gruppi preferiti avrai la sensazione di trovarti sotto il palco, a pochi metri dai tuoi idoli. Inoltre, grazie all’app Sony│Headphones Connect potrai sincronizzare facilmente gli auricolari con lo smartphone e gestirli in maniera autonoma. Potrai così scegliere uno dei profili audio predefiniti in base alla musica che stai ascoltando, oppure modificare quelli esistenti e creare profili personalizzati che meglio si adattano ai tuoi gusti musicali.

Grazie ai microfoni integrati sarà poi possibile utilizzare gli auricolari per fare chiamate (e, all’occorrenza, partecipare a conference call di lavoro) senza preoccuparsi di interruzioni o interferenze: la tecnologia Sony assicura infatti chiamate in viva voce nitide come se ci si trovasse a parlare vis-a-vis. I microfoni, poi, possono essere utilizzati anche per interagire con lo smartphone: le Sony WF-C500 in offerta su Amazon sono compatibili con i maggiori assistenti vocali per telefonini e consentono così di utilizzarli con semplici comandi vocali.

Le cuffie senza fili Sony WF-C500, certificate IPx4 e quindi resistenti a sudore e schizzi d’acqua, hanno un’autonomia complessiva di 20 ore grazie alla custodia. E con la ricarica veloce sono sufficienti appena 10 minuti collegati a una fonte di energia per garantire un’ora addizionale di utilizzo.

Auricolari Bluetooth Sony in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Le cuffie senza fili del colosso giapponese rientrano a pieno titolo tra le offerte top di Amazon e capire il perché non è affatto complesso. Le Sony WF-C500 sono scontate del 50% rispetto al prezzo di listino e costano 49,90 euro. Un prezzo eccezionale (il più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza) per degli auricolari tries wireless versatili e capaci di regalare un’esperienza d’ascolto di alto livello.

Sony WF-C500, auricolari Bluetooth senza fili con autonomia fino a 20 ore, compatibili con assistenti vocali dello smartphone, color nero

Sony WF-C500, auricolari Bluetooth senza fili con autonomia fino a 20 ore, compatibili con assistenti vocali dello smartphone, color arancione

Sony WF-C500, auricolari Bluetooth senza fili con autonomia fino a 20 ore, compatibili con assistenti vocali dello smartphone, color bianco