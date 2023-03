Cuffiette Sony WF-C500: alta qualità a prezzo imbattibile su Amazon

Tra le cuffiette in-ear presenti sul mercato ci sono decine di modelli del tutto simili, che spesso differiscono tra loro solo per pochi euro di differenza di prezzo. Non sono quasi mai prodotti di qualità, perché tra l’altro le cuffiette wireless migliori hanno un costo ben superiore. Con le offerte Amazon, però, è possibile comprare un modello di buona marca e dalle buone caratteristiche tecniche senza spendere un capitale. E’ il caso delle Sony WF-C500, un modello di cuffiette wireless che punta sulla qualità e pulizia del suono e che, al momento, è in sconto su Amazon.

Sony WF-C500 – Auricolari Wireless – Con 360 Reality Audio

Sony WF-C500: come sono fatte

Il design delle Sony WF-C500 le rende uno dei dispositivi più interessanti nel panorama delle cuffiette in-ear, cioè con gommino. Le Sony WF-C500 sono molto compatte e non hanno l’asticella ma una forma a bottone che aderisce molto bene all’orecchio, rendendo questo modello molto ergonomico e comodo da usare, anche per diverse ore consecutive.

Ogni auricolare ha un driver da 5,8 millimetri e non c’è la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma solo quella passiva: il gommino isola l’orecchio dai rumori esterni rendendo l’ascolto del suono riprodotto molto più agevole.

La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) lavora costantemente per ripristinare le frequenze più alte, che si perdono in caso di audio molto compresso, mentre tramite l’app è possibile scegliere un’equalizzazione preimpostata o crearne una personalizzata.

Infine, le cuffiette wireless Sony WF-C500 sono compatibili con l’audio spaziale, per la precisione con la tecnologia propretaria 360 Reality Audio adottata da diverse piattaforme di streaming, come Tidal e Amazon Music unlimited.

Ascolto della musica a parte, poi, le Sony WF-C500 sono compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, si connettono allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 e sono compatibili con la tecnologia Google Fast Pair, quindi si accoppiano ai dispositivi Android in un batter d’occhio.

Le cuffie hanno la certificazione IPX4, cioè resistono a gocce d’acqua e sudore ed è quindi possibile indossare le Sony WF-C500 anche per attività sportive all’aperto. La custodia di ricarica assicura, secondo le specifiche del produttore, 20 ore complessive di autonomia e con 10 minuti di ricarica si recuperano 60 minuti di ascolto.

Sony WF-C500: l’offerta Amazon

Le Sony WF-C500 hanno un prezzo di listino di 99,99 euro e ogni centesimo è giustificato dall’ottima scheda tecnica, dall’affidabilità dei prodotti Sony e da una scheda tecnica con hardware di qualità. Grazie all’offerta in corso su Amazon però è possibile indossare subito gli auricolari Sony WF-C500 al prezzo di 59,99 euro (-40%, -40 euro), un prezzo di gran lunga inferiore a quello di molte cuffiette presenti sul mercato che offrono qualità e affidabilità nettamente inferiori.

