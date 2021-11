Sony WH-XB900N, cuffie smart a metà prezzo per il Black Friday

Il Black Friday è, senza ombra di dubbio, il miglior momento per fare i propri acquisti hi-tech. In particolare se si parla di cuffie e auricolari. In questi giorni che precedono il “venerdì nero" più amato dagli utenti, infatti, il colosso del commercio elettronico ha proposto offerte e sconti mai visti su decine di prodotti di questa categoria. Tra questi non possono non spiccare le Sony WH-XB900N, cuffie smart a padiglione disponibili con uno sconto superiore al 50%.

Sony WH-XB900N, le cuffie smart con EXTRA BASS

Caratterizzate da un design semplice ed essenziale, con padiglioni molto larghi e diversi snodi per piegarle come meglio si preferisce, le Sony WH-XB900N sono progettate per offrire un’esperienza d’ascolto di assoluto livello ed estrema comodità. La modalità EXTRA BASS (che troviamo anche negli auricolari WF-XB700) garantisce ritmi precisi che danno corpo a qualunque traccia audio riprodotta (meglio se in alta qualità, con servizi di audio in streaming come Amazon Music Unlimited, gratis per tre mesi da questo link).

Il sistema di cancellazione del rumore permette di isolarsi completamente dal mondo esterno e concentrarsi sull’ascolto o sull’attività fisica o su cosa si sta facendo in quel momento. Non mancano poi le funzionalità smart: le Sony WH-XB900N sono compatibili con Google Assistente e ottimizzate per l’utilizzo con Alexa. Basta sincronizzare le cuffie con lo smartphone – sia via Bluetooth sia via NFC – e attivare l’assistente digitale con la “parola chiave": a quel punto si potrà interagire con Alexa o Google Assistente in maniera immediata e naturale.

I comandi “touch" sono invece posizionati sui padiglioni: basta sfiorare la copertura in plastica per aumentare o diminuire il volume e cambiare traccia. E poggiando il palmo della mano sulla cuffia viene attivato il sistema Rapida attenzione: la tecnologia di cancellazione del rumore viene disattivata così da permetterti di interagire con le persone che ci si trova di fronte. La batteria dura circa 30 ore, mentre la ricarica richiede 4 ore.

Sony WH-XB900N in offerta per il Black Friday, prezzo e sconto

Nonostante le caratteristiche tecniche da top di gamma, per la settimana del Black Friday di Amazon le Sony WH-XB900N sono a un prezzo davvero molto interessante. Rispetto al listino, infatti, le cuffie wireless over-ear del produttore giapponese sono scontate del 52%. Il prezzo passa così da 250 euro a 119,90 euro: un prezzo da offerta top del venerdì nero del colosso mondiale del commercio elettronico.

A questo si unisce poi la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero e senza spese di istruttoria: in fase di acquisto è sufficiente selezionare il pagamento rateale Amazon e seguire la procedura a schermo.

Sony WH-XB900N cuffie con cancellazione del rumore, EXTRA BASS e Assistente Google e Alexa