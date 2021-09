Queste cuffie Sony per gli amanti dei bassi ora costano la metà

Esistono cuffie di ogni tipo, di ogni prezzo e per ogni categoria di utente. Esistono cuffie ultra economiche e poi esistono quelle prodotte da grandi marchi storici, come Sony. All’interno della ben nutrita gamma di cuffie Sony c’è un modello dedicato a chi ama sentire bassi corposi e profondi: sono le Sony WH-XB900NL.

Inizialmente intese, per via del nome, come la versione low cost delle famose WH-1000XM3, le WH-XB900NL sono invece un modello molto diverso, che costa di meno ma che non si differenzia solo per questo. Fanno infatti parte della linea Extra Bass di Sony, che è dotata di una tecnologia per migliorare tutta la gamma bassa delle frequenze senza sacrificare l’efficacia della riduzione attiva del rumore (ANC). Questo le rende adatte ad uno specifico target di pubblico, anche se i bassi possono essere regolati a piacimento e resi meno preponderanti, se l’ascoltatore lo preferisce. La buona notizia è che queste ottime cuffie, di fascia media, adesso sono in forte sconto su Amazon.

Sony WH-XB900NL: caratteristiche tecniche

Le Sony WH-XB900NL sono cuffie on-ear (a padiglione che copre l’orecchio), di tipo wireless Bluetooth (4.2) e con riduzione attiva del rumore con funzione trasparenza. Hanno i controlli touch per cambiare brano, alzare e abbassare il volume e gestire le chiamate provenienti dal cellulare e sono ottimizzate per Amazon Alexa e Google Assistant.

La tecnologia Extra Bass viene gestita e regolata dall’app e si basa anche sulla particolare conformazione dei padiglioni: un canale dedicato ai bassi e lo spazio ottimizzato tra i driver e i timpani creano la sensazione di toni bassi molto intensi e vibranti.

E’ possibile connettere le Sony WH-XB900NL anche ad una Smart TV, purché sia compatibile con il profilo Bluetooth A2DP (Audio audio Distribution Profile). La batteria permette circa 30 ore di ascolto con ANC attivato e 35 ore senza ANC.

Sony WH-XB900NL: l’offerta Amazon

Le Sony WH-XB900NL sono state portate sul mercato internazionale dal colosso giapponese dell’audio a metà 2019. L’iniziale fraintendimento relativo alle WH-1000XM3, ed un prezzo di listino abbastanza alto, ne hanno limitato la diffusione tra il pubblico.

Il prezzo di lancio, infatti, è stato di ben 250 euro, ritenuti dai più una cifra eccessiva. Adesso, però, questo modello è in fortissimo sconto su Amazon e diventa finalmente allettante: 119,99 euro (-130 euro, -52%). Chi ama le basse frequenze farebbe bene a provare queste cuffie Sony: sono fatte per lui.

Sony WH-XB900NL – Cuffie Wireless On-Ear con Riduzione Attiva del Rumore – Tecnologia Extra Bass