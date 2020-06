Sotto il cielo di Riccione, il film italiano disponibile su Netflix dal 1 luglio

L’estate è ormai alle porte e anche Netflix si prepara alla bella stagione con tanti contenuti ad hoc. Uno di questi è Sotto il Cielo di Riccione, la nuova commedia scritta da Enrico Vanzina, insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca. Il film verrà distribuito su Netflix a partire dal 1° luglio 2020. In seguito verrà trasmesso anche da Mediaset.

Alla regia troviamo il duo YouNuts! formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Questi due nomi non sono certo nuovi nel panorama della regia, ma finora si sono dedicati ai videoclip musicali. Infatti, hanno collaborato con Jovanotti, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Coez, Salmo, Giorgia e tanti altri. Questo è il loro primo lungometraggio. E a proposito di musica, non poteva mancare una colonna sonora di tutto rispetto, scritta da anche da Tommaso Paradiso, uno dei cantanti simbolo degli ultimi anni, che insieme alla sua vecchia band, i The Giornalisti, divenne famoso proprio grazie al ritornello che dà il nome al film.

Sotto il cielo di Riccione: la trama

Le vicende si svolgono nella città della riviera romagnola che durante l’estate accoglie turisti da tutta Italia, inclusi tanti ragazzi. Così, arriva a Riccione un gruppo di adolescenti composto da Ciro (interpretato da Cristiano Caccamo) che sogna di diventare un famoso cantante. Tuttavia, dopo il flop di un provino decide di ripiegare su un altro lavoro, diventando bagnino. Accanto a lui, troviamo Marco (Saul Nanni) e le sue sventure d’amore: è innamorato di Guenda (Fotinì Peluso) ma non riesce a dichiararsi. Fortunatamente, verrà in suo soccorso Gualtiero (Andrea Roncato) che grazie alla sua esperienza e maturità aiuterà il ragazzo a trovare un po’ di coraggio.

A Riccione arriva anche una coppia composta da una mamma (Isabella Ferrari) e suo figlio non vedente (Lorenzo Zurzolo). Lei è molto protettiva ma dovrà cercare lasciare la presa: quest’anno suo figlio è deciso a guadagnarsi un po’ di indipendenza e farsi un gruppo di amici per le vacanze. Così, giorno dopo giorno, si lega alla combriccola di amici capitanata da Furio (Davide Calgaro). Tutti questi personaggi contribuiscono a creare una commedia dal clima decisamente estivo: leggero e spensierato. Il tutto è condito con le canzoni più famose degli ultimi anni. Naturalmente non mancano alcuni successi dei The Giornalisti come Riccione e Completamente, ma non sono le uniche tracce a comporre la colonna sonora. Lo stesso Tommaso Paradiso farà un cameo nel film.

Come vedere Sotto il cielo di Riccione su Netflix

Ormai è un dato di fatto: la famosa piattaforma di streaming già da qualche anno sta puntando sull’Italia. Esistono già tante serie tv italiane originali Netflix, e questo è un ulteriore contenuto che conferma l’interesse dell’azienda. Il film sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di video streaming. Per vedere Sotto il cielo di Riccione su Netflix bisogna accedere alla piattaforma, disponibile per smartphone, tablet, computer, smart tv, console e dongle come il Google Chromecast. Dopo aver inserito le proprie credenziali, basterà cliccare sul banner dedicato al film presente in homepage. A questo punto basterà premere sull’icona Play e far partire la riproduzione del film.