JBL: la soundbar tutto in uno è in sconto, offerta da non perdere

Anche le migliori Smart TV del momento molto spesso non offrono una riproduzione audio adeguata, perché sono davvero molto sottili e non c’è praticamente lo spazio sufficiente per inserire altoparlanti con una buona potenza e di buona qualità. Per questo, nella maggior parte dei casi diventa necessario accompagnare le Smart TV ad altoparlanti aggiuntivi e, quasi sempre, la scelta ideale è installare una soundbar.

Nel caso in cui la semplicità di utilizzo sia la priorità, poi, la soundbar è praticamente obbligatoria specialmente se di tipo 2.0, cioè senza subwoofer separato. Ad esempio la soundbar JBL Bar 2.0, una all-in-one semplice da usare ma che offre un’ottima esperienza di ascolto ad un prezzo vantaggioso, reso ancor più basso dall’offerta in corso su Amazon.

Soundbar JBL Bar 2.0 – Configurazione all-in-one – Potenza 80W

JBL Bar 2.0: caratteristiche tecniche

La soundbar JBL Bar 2.0 è un dispositivo di tipo all-in-one, cioè include sia gli altoparlanti per gli alti e i medi sia il woofer per i bassi ed è molto facile da installare e da impostare: è pensata per chi non vuole perdere tempo a cercare le modalità di ascolto ma desidera solo avere il miglior suono possibile e senza scocciature.

La potenza di uscita è di 80W data dalla combinazione di due altoparlanti da 40 W ciascuno. Non è una potenza molto elevata, ma in realtà sarà più che sufficiente per tutti: mediamente le Smart TV moderne hanno un impianto audio integrato da 20W (10+10W) o, se va bene, da 30W (15+15W).

JBL Bar 2.0 non è solo un dispositivo facile da usare, ma anche da posizionare nella zona TV: ha misure compatte (61x9x5,8 centimetri) e dunque può essere collocata in qualunque spazio o fissata a parete, essendo dotata del kit incluso nella confezione.

Le connessioni includono 1 porta HDMI con eARC e il Bluetooth 4.2 dunque è possibile collegare la soundbar alla TV con cavo o wireless, ma è anche possibile connetterla ad altri dispositivi come smartphone, tablet o PC portatili.

JBL Bar 2.0: l’offerta Amazon

La soundbar JBL Bar 2.0 ha un prezzo di listino di 199 euro, non molti per un prodotto di qualità e di ottima marca. Al momento, però, è in offerta su Amazon e il prezzo scende a 165,71 euro (-17%, -33,09 euro), ottima occasione per chi sta progettando di seguire i mondiali di calcio Qatar 2022 e desidera un suono coinvolgente e ricco di sfumature.

