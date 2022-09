Soundbar, grande offerta su Amazon: potenza e qualità sono in sconto

Nelle serate autunnali è piacevole restare in casa a guardare un film, un evento sportivo o una serie TV. Spesso però l’audio delle Smart TV moderne non è all’altezza della qualità delle immagini e ciò accade poiché i nuovi apparecchi televisivi, essendo molto sottili, non possono integrare degli speaker audio grandi e potenti.

Ecco perché, per avere un audio di buona qualità, bisogna ricorrere alle soundbar che possono riequilibrare il rapporto tra alta qualità delle immagini e alta qualità del suono. Meglio ancora: è possibile acquistare una soundbar come la JBL Bar 2.0 Surround wireless in sconto grazie all’offerta in corso su Amazon.

Soundbar JBL Bar 2.0 Surround – Potenza totale 80W – Bluetooth 4.2

Soundbar JBL Bar 2.0 Surround: caratteristiche tecniche

La soundbar JBL Bar 2.0 Surround a due canali (da 40 W ciascuno) si fa subito apprezzare per il design elegante e sottile che cela un dispositivo molto potente e facile da usare. Non è dotata di subwoofer ma le casse offrono una potenza di 80W.

La cassa supporta il collegamento classico con cavo HDMI ARC o cavo ottico, ma anche la connettività wireless grazie al Bluetooth 4.2 e ciò significa che è possibile collegarla anche al laptop, smartphone o tablet e farla funzionare da cassa esterna.

La JBL Bar 2.0 è compatibile con il formato Dolby Digital e Dolby Atmos ed è dotata della tecnologia JBL Surround, che simula la una vera configurazione audio surround dando l’impressione che il suono provenga da diverse direzioni. Questo migliora moltissimo l’esperienza dell’utente durante la visione dei film, in particolare di quelli d’azione.

Soundbar JBL Bar 2.0 Surround: l’offerta Amazon

La Soundbar JBL Bar 2.0 ha già un prezzo di listino di 199 euro, che non è poco per un dispositivo 2.0 da 80 watt. Ma è noto che JBL è uno dei marchi più rinomati per qualità dell’audio riprodotto e, in questo caso, siamo di fronte ad un prodotto bello da vedere, ma anche da sentire. In più, JBL Bar 2.0 è al momento in offerta su Amazon al prezzo scontato di 177,09 (-17%, -21,91 euro).

Soundbar JBL Bar 2.0 Surround – Potenza totale 80W – Bluetooth 4.2