JBL Bar 2.1, la soundbar da 300W è scontatissima su Amazon

Le più moderne Smart TV hanno tantissimi pregi, hanno display luminosi e ultra definiti, in grado di mostrare colori vivaci e neri profondi, ma quasi tutte hanno il difetto di non avere un buon impianto audio. D’altronde è anche comprensibile: sono talmente sottili da non avere letteralmente lo spazio per ospitare altoparlanti potenti. Di solito le Smart TV moderne hanno un impianto audio integrato che nei casi migliori è da 30W (15+15W) e nei peggiori è da 20W (10+10W).

Per questo motivo le soundbar sono così apprezzate, specialmente quelle con subwoofer separato, meglio ancora se wireless in modo da poter essere posizionato dove è più comodo. La soundbar JBL Bar 2.1 è uno di questi modelli: potente e versatile, è anche molto semplice da usare. Solo che costa parecchio, perché è decisamente un buon prodotto di un’ottima marca. Per fortuna, però, che c’è Amazon.

JBL Bar 2.1 – Soundbar con woofer wireless – Potenza 300W

JBL Bar 2.1: caratteristiche tecniche

La soundbar JBL Bar 2.1 misura 96 cm di lunghezza, 5,8 cm di altezza e 6,8 cm di spessore mentre il subwoofer misura 24 cm di lunghezza e altezza e 37 cm di profondità ed essendo wireless, con connessione Bluetooth, può essere posizionato liberamente nella stanza.

Sottile quanto basta , la JBL Bar 2.1 sprigiona una potenza complessiva da 300W (100W per la barra e 200W per il subwoofer) accompagnando l’ascolto in maniera bilanciata tra bassi profondi e alti molto puliti. E’ possibile scegliere tre modalità preimpostate (cinema, musica e videogiochi), oppure modificare manualmente l’equalizzazione.

Con la funzione SoundShift, invece, è possibile cambiare la volo la fonte audio riprodotta, passando dal televisore allo smartphone o al tablet in modo molto semplice.

La soundbar JBL Bar 2.1 può essere collegata alla Smart TV grazie alla porta HDMI o tramite Bluetooth, standard utilizzato anche per connettere altri dispositivi come i telefoni. L’impianto audio può essere posizionato su un mobile oppure fissato a parete grazie al kit incluso nella confezione.

JBL Bar 2.1: l’offerta Amazon

La JBL Bar 2.1 ha un prezzo di listino di 379 euro, che non sono pochi ma sono il giusto se pensiamo alla potenza erogata e, soprattutto, alla qualità e affidabilità dei prodotti JBL. In ogni caso, però, grazie all’offerta in corso su Amazon la JBL Bar 2.1 è scontata a 299 euro (-21%, -80 euro), un’ottima occasione per avere in casa un impianto audio molto potente e versatile.

