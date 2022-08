Soundbar LG da 300 W: offerta imperdibile su Amazon

L’estate è fatta anche per ritrovare vecchi amici e godere della loro compagnia davanti a un film. Spesso però le Smart TV e i migliori televisori sebbene dispongano di potenti tecnologie per migliorare le immagini, non hanno altrettanta potenza e qualità nella sezione audio. In questo caso diventa utile integrare il comparto sonoro con una soundbar potente, magari approfittando di un ottimo prezzo, come nel caso della soundbar LG SJ3 in offerta oggi su Amazon.

Il vantaggio apportato da una soundbar, rispetto ai più costosi impianti di Home Theatre è che riesce ad aumentare la potenza e a migliorare la qualità del suono di film e serie TV, senza però occupare molto spazioi. Nel caso della soundbar LG SJ3 2.1 la potenza di picco è pari a 300 W, grazie al subwoofer che da solo conta per ben 200 W e garantisce una ottima riproduzione di tutte le sfumature dei bassi. Alla potenza sono abbinate anche diverse funzioni aggiuntive, come l’Adaptive Sound Control e l’Auto Sound Engine. La soundbar, inoltre, grazie al Bluetooth può essere accoppiata a qualsiasi dispositivo. Oggi peraltro, è in offerta su Amazon con uno sconto del 38% che rappresenta un taglio di prezzo notevole.

Soundbar LG SJ3: caratteristiche tecniche

La soundbar LG SJ3 misura 95 cm di lunghezza, 4,7 cm di altezza e 7,1 cm di spessore. Dunque può essere posizionata al di sotto della Smart TV, semplicemente appoggiandola su un ripiano. Il subwoofer misura 17 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 25 cm di profondità.

L’Auto Sound Engine imposta il suono in maniera automatica in base al volume scelto dall’utente, in modo che nessuna frequenza vada in distorsione, mentre l’Adaptive Sound Control regola il suono in base al contenuto, ad esempio se riconosce un dialogo durante un film. Si tratta, quindi, di una soundbar molto facile da usare.

Con la funzione Bluetooth Stand by il suono si attiva immediatamente, non appena il segnale viene inviato da Bluetooth: la soundbar si accende automaticamente all’arrivo del suono e si spegne se questo è assente.

Infine la connettività è assicurata con tutti i dispositivi attraverso l’ingresso ottico a cui si aggiunge la porta USB.

Soundbar LG SJ3: l’offerta Amazon

La soundbar LG SJ3 ha già un prezzo di listino abbordabile costando 159 euro, ma oggi è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente: 97,89 euro (- 61,11 euro, -38%). Meno di cento euro per portarsi a casa una soundbar di ottima qualità, di buona potenza e facilissima da impostare grazie alle regolazioni automatiche.

LG SJ3 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless