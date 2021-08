Due soundbar LG da 300W ad un prezzo mai visto prima

Chi ha comprato da poco una nuova Smart TV di fascia media o entry level, anche di un buon produttore, ha certamente notato una cosa: ad una ottima qualità video e a funzioni del sistema operativo sempre più evolute non corrisponde una equivalente qualità audio. Il difetto tipico delle TV più moderne si riscontra nei dialoghi, spesso difficili da ascoltare, e nei toni alti, a volte eccessivamente pompati.

In realtà non sono gli alti che pompano troppo, ma i bassi che pompano troppo poco. Ed è un difetto tipico delle televisioni moderne, che sono semplicemente troppo sottili per avere al loro interno uno spazio sufficiente a inserire delle casse audio di buona potenza ed equilibrate. In particolare per i toni bassi servono speaker di dimensioni generose che, fisicamente, dentro una smart TV da pochi centimetri di spessore non ci entrano. Chi ha in casa un impianto home cinema risolve facilmente collegando ad esso la TV, chi non ce l’ha di solito risolve comprando una soundbar. Tra chi sceglie di comprare una soundbar, infine, molti puntano su un prodotto LG: ottima qualità, bel design e produttore più che affidabile. Il problema è il costo dei prodotti, alto come la loro qualità, ma oggi c’è una offerta su due soundbar LG da non lasciarsi scappare.

Soundbar LG SJ3: caratteristiche e prezzo

La LG SJ3 è una soundbar entry level della gamma LG, da ben 300W di potenza. E’ un modello 2.1, quindi ha due speacker integrati nella barra ed un subwoofer da posizionare a terra, ed ha la connessione Bluetooth, oltre ad un ingresso ottico e una porta USB.

Si tratta di una soundbar per chi vuole migliorare l’audio della TV, senza però perdersi troppo nei meandri di impostazioni audio complesse: le tecnologie Adaptive Sound Control e Auto Sound Engine, infatti, analizzano e ottimizzano il suono in modo automatico.

La soundbar LG SJ3 ha un prezzo di listino abbordabile, pari a 160 euro, ma su Amazon è oggi disponibile a molto meno: 110 euro (-31%). E’ un ottimo prodotto per chi vuole migliorare l’audio della propria TV senza tante complicazioni e spendendo veramente poco per un prodotto di ottima marca.

LG SJ3 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali

Soundbar LG SN4: caratteristiche e prezzo

Rispetto al prodotto precedente, la soundbar LG SN4 è decisamente più evoluta e raffinata pur restando una soundbar da 300W di potenza massima, sempre in configurazione 2.1.

Anche in questo caso abbiamo il Bluetooth, l’USB e l’ingresso ottico digitale. Ma c’è anche una porta HDMI dotata di ARC, quindi non serve usare il telecomando della soundbar per variare il volume: si fa tutto con il telecomando della TV.

La qualità del suono è migliorata dall’uso del carbonio per il diaframma dei woofer, dalla compatibilità con DTS Virtual:X (che migliora la spazialità dell’audio) e dalla tecnologia AI Sound Pro basata sull’intelligenza artificiale.

A differenza del modello precedente, la LG SN4 è una soundbar destinata ad un utente che preferisce agire in modo diretto per personalizzare l’esperienza audio e, di conseguenza, è un pizzico più complessa da settare.

La maggior qualità e complessità di questo modello portano ad un prezzo superiore: 199 euro di listino. La LG SN4, però, è oggi in offerta su Amazon ad un prezzo di 140 euro (-30%) che, per la qualità audio offerta, è assolutamente ottimo.

LG SN4 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali