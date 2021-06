La soundbar da 380W con 100 euro di sconto

Il vero grande difetto delle moderne Smart TV, che oggi eccellono per qualità video e versatilità, è nella sezione audio: la maggior parte di esse, anche i modelli da oltre mille euro, si limita a offrire due speaker integrati da 10, al massimo 15 Watt ciascuno.

Non si possono criticare più di tanto i produttori per questa scelta: in un design sempre più sottile è impossibile inserire degli speaker più grandi e con potenza sufficiente a pareggiare la qualità video. E’ possibile, però, rimediare a questo limite acquistando degli altoparlanti esterni in grado di aumentare moltissimo sia la qualità, sia il volume, sia la spazialità del suono riprodotto. In questo modo si otterrà una esperienza veramente cinematografica, anche con i contenuti in streaming che quasi sempre hanno una traccia audio Dolby Atmos. Per ottenere il risultato, senza stravolgere l’arredamento di casa, c’è un prodotto specifico che sembra oggi l’ideale per la maggior parte degli utenti: la soundbar con configurazione 3.1.2.

Soundbar 3.1.2: cosa vuol dire

Una soundbar, ormai lo sappiamo tutti, è un altoparlante orizzontale da posizionare subito sotto la TV. Al suo interno ci sono, nei modelli base, 2 speaker. In questo caso siamo di fronte ad una soundbar 2.0.

Lo step successivo è la configurazione 2.1, che oltre alla soundbar prevede anche un subwoofer esterno dedicato esplicitamente alla riproduzione dei bassi. La differenza si sente, e anche molto, specialmente con i film.

La configurazione 3.1.2, invece, prevede in totale 5 speaker: tre altoparlanti classici, un subwoofer e due “up-firing speaker" che “sparano verso l’alto" il suono per aumentarne la spazialità, facendo credere al cervello dell’ascoltatore di essere circondato dal suono.

Le soundbar 3.1.2 hanno quindi una resa simile a quella degli impianti audio 5.1 (che prevedono il posizionamento fisico di due altoparlanti dietro l’ascoltatore) ma in un ingombro nettamente inferiore.

LG SPD7Y: Soundbar 3.1.2 da 380 Watt

Ad aprile 2021 LG ha presentato la sua nuova linea di soundbar e, tra di esse, c’è anche la SPD7Y. Si tratta di una soundbar da 160 Watt abbinata ad un subwoofer da 220 Watt, in configurazione 3.1.2 e con potenza totale di 380 Watt. Cioè circa venti volte di più della potenza nominale offerta dalle Smart TV.

Con un prodotto del genere, chiaramente, tutto cambia durante la visione di contenuti con una traccia audio importante: dalle serie TV ai film, ma anche i videogiochi e persino gli eventi sportivi.

Compatibile con Dolby Atmos, Dolby Vision e DTS:X, questa soundbar è stata realizzata in collaborazione con Meridian Audio, azienda inglese che produce sistemi per audiofili dal lontano 1977. E’ inoltre dotata di parecchia intelligenza artificiale, per riprodurre il suono migliore in base al tipo di contenuto. Abbinata ad una Smart TV LG recente, inoltre, la soundbar riesce a dialogare con il processore della TV per ottimizzare ancora meglio l’audio.

La soundbar LG SPD7Y 3.1.2 da 380 Watt ovviamente compatibile con l’audio ad alta risoluzione (24 bit e 96 kHz) ed è eventualmente espandibile con due speaker posteriori per passare ad una configurazione 5.1.2. Il subwoofer si collega alla soundbar tramite Bluetooth, per limitare i cavi e migliorare il già ottimo design.

Soundbar LG SPD7Y 3.1.2 da 380 Watt: quanto costa

E’ chiaro che questa soundbar non è un un prodotto entry level di base, ma un dispositivo parecchio evoluto e di alta qualità. Il marchio LG, d’altronde, ormai da anni si è allontanato moltissimo da qualsiasi offerta low cost. Il prezzo di listino di 499 euro per questa soundbar, quindi, è già assolutamente giustificato dalle prestazioni offerte.

Ancor di più il prezzo è giusto se si approfitta dell’offerta Amazon che dura fino a domenica: la Soundbar LG SPD7Y 3.1.2 da 380 Watt è in sconto di 100 euro (-25%) ed è in vendita al prezzo finale di 299 euro. Fidatevi: se la vostra Smart TV non suona come vorreste questa è una offerta da prendere in considerazione per risolvere il problema.

Soundbar LG SPD7Y 3.1.2 da 380 Watt