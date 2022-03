La soundbar economica con lo sconto costa pochissimo

Ormai sappiamo tutti che, a causa dello spessore minimo che hanno raggiunto le moderne Smart TV, nel 99% dei modelli l’impianto audio è veramente scarso: pochissima potenza (solitamente 10+10W, o poco più) e bassi che non si sentono mai bene. Tutto normale, non è solo la vostra TV e non c’è nulla da fare per migliorare l’audio se non aggiungere un impianto esterno.

Una soundbar è sempre la soluzione ideale, a meno che non si abbiano esigenze molto particolari: è comoda da usare, molto compatta e occupa pochissimo spazio, fa il suo dovere nel migliorare l’audio percepito nella stanza. Basta anche un modello economico per fare la differenza rispetto all’audio integrato nella TV, sia quando si vedono i film che durante gli eventi sportivi o qualunque altro tipo di programma in diretta o contenuto in streaming. Logicamente più si spende e migliore sarà il risultato, ma per molti utenti è più che sufficiente un modello base, ma di qualità e di un buon marchio. La soundbar Panasonic SC-HTB100 è un esempio di impianto del genere, ha un costo contenuto e, per di più, al momento è in sconto su Amazon di oltre un terzo.

Panasonic SC-HTB100: caratteristiche tecniche

La Panasonic SC-HTB100 non è una soundbar per audiofili: è un impianto base di tipo 2.0 e da 45 watt di potenza. Punta tutto su un ottimo prezzo e sulla semplicità d’uso e, come si suol dire, fa il suo dovere: dopo averla installata, finalmente, la TV si sente molto meglio, con un volume molto maggiore e con bassi decenti.

Non occupa neanche tanto spazio sotto la TV: misura 762x68x58 millimetri. Può anche essere montata a parete (pesa appena un chilo e mezzo) e ha un bel design, non troppo appariscente. Sotto una TV da 43-55 pollici, per capirci, sta benissimo.

E’ dotata delle connessioni essenziali: USB, HDMI (con eARC) e Bluetooth (per il collegamento senza fili).

Panasonic SC-HTB100: l’offerta Amazon

Panasonic SC-HTB100, dunque, è la soundbar ideale per chi ha l’orecchio abbastanza fino per capire che l’audio della TV è pessimo, ma non ha il portafogli abbastanza grande per spendere centinaia di euro in una soundbar. E, infatti, costa poco.

Il prezzo di listino di Panasonic SC-HTB100 è infatti ottimo: 99,99 euro. Il prezzo scontato su Amazon lo è ancor di più: 65,99 euro (-4 euro, -34%). Soldi spesi più che bene.

Panasonic SC-HTB100 – Soundbar 2 canali 45W