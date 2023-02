Soundbar Panasonic: a questo prezzo è musica è per tutti

Per quanto la nostra Smart TV sia di ottima qualità e di ultima generazione, ha sicuramente un audio di potenza e qualità non paragonabile al video. Non è colpa dei produttori, ma del fatto che questi dispositivi sono sempre più sottili e non hanno più lo spazio interno sufficiente per ospitare speaker potenti. Di solito la soluzione è semplice: si aggiunge una soundbar.

Possibilmente un modello che occupa poco spazio e che sia magari anche economica e semplice da usare, ma senza andare a discapito della qualità. Non è una richiesta impossibile e anzi Amazon con le sue offerte ci viene in aiuto proponendo la soundbar Panasonic SC-HTB200EGK da 80 W ad un prezzo veramente irresistibile.

Panasonic SC-HTB200EGK- Soundbar 80W- Stereo 2 canali

Soundbar Panasonic da 80W: com’è fatta

La soundbar Panasonic SC-HTB200EGK da 80W è un dispositivo tanto semplice quanto efficace: è un impianto 2.0, quindi stereo classico a due canali, non ha né il surround né l’audio 3D ma solo due ottimi altoparlanti che hanno il fine preciso e dichiarato di migliorare la qualità di ascolto dell’audio proveniente dalla TV.

La compatibilità con Dolby Digital e DTS Digital Surround non solo permettono a questa soundbar di riprodurre i formati audio ad alta qualità, ma anche di ricreare virtualmente l’effetto surround senza costringerci a riempire il salotto di ingombranti e costosi altoparlanti. La potenza di 80 watt, d’altronde, è sufficiente per un salotto di dimensioni medie.

Tanta semplicità unita a tanta efficienza sarà apprezzata dagli utenti che cercano un dispositivo facilissimo da installare e che non richiede nessuna configurazione, ma che una volta collegato fa sentire subito la differenza. Le connessioni disponibili sono il Bluetooth, la porta HDMI con ARC e l’ingresso audio ottico.

Sempre per aumentare la semplicità di utilizzo, poi, quando si usa la porta HDMI o il Bluetooth per la connessione è possibile usare un solo telecomando per TV e soundbar.

La soundbar Panasonic SC-HTB200EGK, inoltre, è davvero molto compatta: 45 cm di larghezza, 13,5 cm di profondità e 5,1 cm di altezza. Ciò significa che occupa pochissimo spazio sotto la Smart TV e che può anche essere fissata a parete, considerato che pesa appena 1,6 Kg.

Soundbar Panasonic da 80W: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di 119,99 euro della soundbar Panasonic SC-HTB200EGK da 80W è già davvero molto conveniente. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon questo modello costa appena 75,99 euro (-37%, -44 euro). E’ davvero una bellissima occasione (e non è detto che si ripeterà) per riuscire finalmente a ascoltare serie TV, film o eventi sportivi, con un audio perfetto e senza spendere una cifra enorme.

Panasonic SC-HTB200EGK- Soundbar 80W- Stereo 2 canali