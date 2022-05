La soundbar Philips da 400 W ad un prezzo mai visto: è minimo storico

Nel settore dell’audio hifi consumer Philips ha parecchio da dire, e non da oggi: Philips Tv & Sound, questo il nome della divisione del marchio nato in Olanda nel 1891 e oggi di proprietà della cinese TPV Technology (dopo un lungo passaggio di proprietà iniziato nel 2005 e terminato nel 2014), è infatti ancora uno dei brand più prestigiosi nel settore.

Lo dimostra con le sue soundbar: molto potenti, di qualità molto alta, dal design molto ricercato e molto costose. In una sola parola: premium. Per comprare una soundbar di Philips, si sa, non bastano 100 euro e neanche 200, ma bisogna spendere molto di più. Chi ha l’orecchio raffinato, però, quei soldi li spende volentieri perché come si suol dire “sono soldi spesi bene“. Chi quei soldi non ce li ha, però, deve attendere la giusta offerta su Amazon. Un’offerta come quella di oggi: la soundbar Philips TAB8805/10 da 400 Watt di picco con uno sconto del 43%, cioè quasi a metà prezzo, con minimo storico di sempre su Amazon.

Soundbar Philips TAB8805/10: caratteristiche

La soundbar Philips TAB8805/10 è un sistema 3.1, quindi dotato di 4 altoparlanti in totale. Tre sono nella soundbar vera e propria: i due altoparlanti stereo e quello centrale dedicato ai dialoghi nei film. Poi c’è il subwoofer wireless, dedicato esclusivamente ai toni bassi.

La potenza complessiva di picco del sistema arriva fino a 400 Watt, con 300 Watt nell’utilizzo tipico. Si tratta di un valore molto alto, ben più che sufficiente per riempire un grande salotto.

Poi ci sono diverse funzioni evolute, come la compatibilità con i formati Dolby Atmos e DTS e la possibilità di utilizzare il Play-Fi. Si tratta di una tecnologia che ci permette di riprodurre la stessa sorgente audio in più stanze, mantenendo tutti gli altoparlanti compatibili sincronizzati tra loro. Con la stessa tecnologia si possono anche aggiungere speaker alla configurazione, per creare un setup completamente surround.

Ampia la possibilità di connessione: HDMI con eARC con pass-through 4K, ingresso ottico, Bluetooth, Spotify Connect, Apple AirPlay 2. Non manca la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Il tutto con un bel design e dimensioni non eccessive: la soundbar misura 106×5,9×11 centimetri, mentre il subwoofer wireless (che si può posizionare dove si vuole nella stanza) misura 15x41x37 centimetri.

Philips TAB8805/10: l’offerta Amazon

Tutto bello, anzi bellissimo, ma quanto costa la soundbar Philips TAB8805/10 da 400 watt? Il prezzo di listino è abbastanza alto, pari a 529,99 euro, ma oggi su Amazon è molto inferiore.

Philips TAB8805/10, venduta e spedita da Amazon, adesso costa 299,99 euro (-230 euro, -43%). E’ il minimo storico, non durerà molto.

Philips TAB8805/10 – Soundbar con Subwoofer Wireless 3.1 Canali – Potenza 400 W