La soundbar Samsung con subwoofer che costa pochissimo: regalo tech coi fiocchi

L’ascolto di un dialogo di un film o di una serie TV spesso è ostacolato dalla scarsa qualità dell’impianto audio delle nuove Smart TV, che sono troppo sottili per ospitare altoparlanti di buona qualità. Per migliorare l’ascolto e godersi un film nel pieno dei suoi effetti audio, senza rendere incomprensibili i dialoghi, di solito si aggiunge una soundbar. Meglio ancora se dotata di subwoofer separato, che "sposta" la riproduzione dei bassi separando bene i flussi audio. Una soundbar come la Samsung HW-B430/ZF 2.1, un prodotto potente, facile da installare e dall’ottimo prezzo.

Soundbar Samsung HW-B430/ZF 2.1 – Potenza 270W – Colore Nero

Samsung HW-B430/ZF 2.1: com’è fatta

La soundbar Samsung HW-B430/ZF 2.1 è dotata di subwoofer wireless separato e ha una potenza complessiva di 270W, più che sufficienti anche in stanze parecchio grandi. L’impianto è compatibile con i formati Dolby Audio e DTS Virtual:X, usati per aumentare la spazialità del suono soprattutto nei film.

La barra misura 85 cm di lunghezza, 5 cm di larghezza e 7 cm di altezza e può essere anche collocata a parete grazie al kit di montaggio, mentre il subwoofer è alto 34 cm, largo 27 cm e ha una profondità di 18 cm. Trattandosi di un altoparlante senza fili, il subwoofer può essere posizionato anche a distanza dalla soundbar.

La connessione tra la TV e la soundbar avviene tramite Bluetooth, quindi senza fili che passano dietro il televisore. C’è anche l’ingresso ottico ottico digitale, per collegare impianti hifi o altri dispositivi.

Tra le funzioni disponibili, segnaliamo la modalità di gioco, la modalità Night Mode che abbassa il volume comprimendo anche i bassi per non disturbare chi è in casa (e chi sta al piano di sotto), e la modalità Voice Enhance che rende più nitidi i dialoghi.

Samsung HW-B430/ZF 2.1 : il prezzo Amazon

La soundbar Samsung HW-B430/ZF 2.1, su Amazon, costa 149,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per una soundbar potente, facilissima da usare e con l’affidabilità e il servizio clienti di Samsung. Una buona occasione da prendere in considerazione se si sta pensando di fare un regalo di Natale tecnologico.

Soundbar Samsung HW-B430/ZF 2.1 – 270W – Colore Nero