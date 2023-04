Samsung, la soundbar costa pochissimo: offerta eccezionale

Un dispositivo all-in one di cui è impossibile fare a meno. Stiamo parlando della soundbar Samsung HW-S50B, modello top di gamma che oggi troviamo in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 43% al prezzo più basso di sempre. Si tratta di una promo speciale per un dispositivo super utile nella vita di tutti i giorni e soprattutto con componenti e funzionalità avanzate. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il sistema che mette a disposizione Amazon.

Avere una soundbar collegata allo smart TV oppure da utilizzare come cassa Bluetooth in casa è diventato oramai fondamentale. Uno dei peggior difetti degli smart TV riguarda proprio il comparto audio. Gli altoparlanti molto spesso non hanno una potenza tale da offrire un suono armonioso e che si adatta alle varie tipologie di contenuto. Per questo motivo diventa necessario un dispositivo esterno come questa soundbar Samsung che si caratterizza per un design compatto all in one e per una buona potenza che sprigiona un audio top di gamma. Grazie al Dolby Digital 5.1 e al DTS:Virtual:X il suono è veramente immersivo e avvolgente. Inoltre, essendo completamente wireless la si può collegare a qualsiasi smart TV. Insomma, un dispositivo top a un prezzo eccezionale.

Soundbar Samsung HW-S50B: le caratteristiche tecniche

Se siete alla ricerca di una soundbar compatta e che occupi poco spazio, questa Samsung HW-S50B è quella che fa al caso vostro. Si tratta di un modello "all in one", senza nessun subwoofer a supporto. La cassa è composta da ben 3 tweeter e da 2 subwoofer, tutti inseriti nel corpo centrale. Grazie all’audio surround sembrerà di essere veramente al cinema e di avere sempre un suono da top di gamma. Il suono surround prende vita anche grazie al supporto alla tecnologia DTS Virtual:X, che ricrea i suoni portandoli a nuovi livelli per ottenere un audio 3D.

Oltre ad avere dimensioni compatte, la soundbar ha anche un’ottima potenza di 140W, quanto basta per ascoltare al meglio qualsiasi contenuto, soprattutto a casa. Il dispositivo si presta a diversi utilizzi: ascolto "concentrato" per film e serie TV, oppure un ascolto "di massa" per le feste in cassa con gli amici. Qualsiasi suono viene riprodotto al meglio grazie alle componenti top scelte da Samsung. Per gli appassionati di gaming c’è anche una modalità ad hoc che aiuta ad ascoltare i passi dei nemici anche a metri di distanza.

L’altro punto forte della soundbar è la facilità di utilizzo. Per connetterla al proprio smart TV (è compatibile con qualsiasi modello supporti la connessione wireless) basta utilizzare il Bluetooth: nel giro di pochissimi secondi i due dispositivi saranno connessi e potrete cominciare a utilizzare la soundbar per provare una nuova esperienza di ascolto.

Soundbar Samsung HW-S50B in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo per la soundbar Samsung HW-S50B: oggi è disponibile a un prezzo di 141,89€. Si tratta del minimo storico su Amazon e il merito è dello sconto del 43%, praticamente la si paga poco più della metà. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 28,38€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito avete i classici 30 giorni di tempo.

