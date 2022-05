La soundbar Sony da 400 watt al 40% di sconto

Perché ci sono tante soundbar sul mercato? Perché sono utilissime: le moderne Smart TV hanno fatto passi da gigante nella qualità video offerta, ma sono ancora all’anno zero in quanto a qualità audio. Anzi, forse negli ultimi anni la qualità del suono riprodotto dalle TV è persino peggiorato.

Il motivo è noto: tutti vogliono schermi piatti e sottili, ma gli speaker hanno bisogno di spazio e di profondità, altrimenti il suono è piatto tanto quanto lo schermo e i bassi non sono affatto profondi. Per questo chi vuole vedere, ma anche sentire, bene la TV mentre guarda film e serie TV finisce sempre per comprare una soundbar che, come per miracolo, risolve ogni problema. Specialmente le soundbar dotate di subwoofer separato: questi altoparlanti, infatti, hanno dimensioni sufficienti a generare bassi corposi e ben presenti. Però questi impianti costano di più e, quindi, bisogna aspettare l’offerta giusta come quella che vi descriviamo oggi: Sony HT-G700, una soundbar Bluetooth a 3.1 canali da ben 400 watt, con un incredibile 41% di sconto.

Sony HT-G700: caratteristiche tecniche

La Sony HT-G700 è una soundbar con configurazione a 3.1 canali, cioè con tre altoparlanti nella barra vera e propria e uno separato, nel subwoofer. La potenza totale di picco dei quattro speaker ammonta a 400 W, praticamente venti volte la potenza della TV media di oggi che, di solito, ha un audio stereo 10+10 watt.

Con questo tipo di configurazione si inizia a fare sul serio: non c’è ancora il surround “fisico“, ma il canale centrale della barra è dedicato alla riproduzione dei dialoghi mentre i bassi sono completamente gestiti da un altoparlante dedicato solo a loro. In questo modo si risolvono i due principali problemi delle Smart TV moderne: i dialoghi che non si sentono e i bassi “vuoti“.

Volendo, successivamente, è anche possibile aggiungere due speaker posteriori per ottenere un impianto surround 5.1 completo e “vero“. Lasciando la configurazione originale, invece, si ottiene un surround simulato grazie alla tecnologia Vertical Surround Engine di Sony.

C’è poi la tecnologia Immersive AE (Audio Enhancement), che simula addirittura l’audio 7.1.2 delle sale cinematografiche partendo da una normale traccia stereo. Per quanto riguarda le modalità di ascolto, invece, ci sono le classiche Cinema, Musica, Vocale e Notturna. Infine, non manca la compatibilità con Dolby Atmos/DTS:X.

Restano da citare le connessioni: HDMI In/Out con eARC, Bluetooth, TV In ottica e una porta USB per gli update del firmware.

Sony HT-G700: l’offerta Amazon

In estrema sintesi la Sony HT-G700 non è una soundbar top di gamma ma è un ottimo compromesso tra prezzo e funzioni, garantendo comunque la qualità promessa da un brand del calibro di Sony. Il prezzo, quindi, non può essere bassissimo: di listino Sony HT-G700 costa 450 euro.

Un prezzo non per tutti, chiaramente, ma oggi la si paga molto meno: Sony HT-G700 è in offerta su Amazon a 263,99 euro (-186 euro, -41%). Se siete stufi di non sentire niente durante la visione dei film, allora questo è un dispositivo del quale non vi pentirete.

Sony HT-G700 – Soundbar Bluetooth a 3.1 canali – 400W