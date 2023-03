Soundbar Sony HT-G700 3.1 da 400W: su Amazon ora costa pochissimo

Siamo tutti consapevoli del fatto che le Smart TV non offrono un audio all’altezza di altri componenti hardware. Il problema è noto ed è di tipo strutturale, le Smart TV sono talmente sottili che manca lo spazio fisico per collocare speaker potenti. In genere la configurazione base prevede una coppia di altoparlanti da 10W ciascuno. Ecco che ci viene in soccorso un altro dispositivo: la soundbar. Tutti vorremmo acquistarne una, magari di ottima qualità e al prezzo più conveniente possibile. Come al solito Amazon esaudisce anche questo desiderio poiché propone in offerta la Sony HT-G700, un modello 3.1 da ben 400W di potenza, ad un prezzo alla portata di tutti.

Sony HT-G700 – Soundbar 400W – configurazione 3.1

Soundbar Sony HT-G700: com’è fatta

La Sony HT-G700 è una soundbar con subwoofer in configurazione audio a 3.1 canali. Nella barra sono stati collocati tre altoparlanti e il quarto separato è nel subwoofer per una potenza totale di 400W. Per fare un confronto, ricordiamoci che attualmente la maggior parte delle sottilissime Smart TV di solito ha integrato un sistema audio basati due due speaker da 10+10W.

In questo caso non si parla più di una soundbar di rinforzo al suono della Smart TV ma di un vero e proprio sistema audio di qualità. Infatti, la barra centrale con i suoi tre speaker è deputata alla riproduzione dei dialoghi (speaker centrale) e i bassi sono emessi dal subwoofer totalmente dedicato a questo spettro audio.

Ciò significa che all’ascolto distinguiamo nettamente i dialoghi di un film o di una Serie TV ma anche che avremo la profondità delle sfumature dei bassi che rendono corposo il suono. Per chi ha l’ambizione ad avere un impianto surround completo di tipo 5.1, successivamente potrà aggiungere ancora una coppia di speaker da acquistare a parte.

La configurazione originale, invece, emette un surround simulato basato sulla tecnologia Vertical Surround Engine di Sony. Con la tecnologia Immersive AE (Audio Enhancement), viene invece simulato l’audio 7.1.2 tipico delle sale cinematografiche.

Le modalità di ascolto sono quattro: Cinema, Musica, Vocale (con cui ascoltare bene le news) e Notturna (ideale per non disturbare ma anche per ascoltare bene).

Da segnalare la compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X e non mancano le connessioni HDMI con eARC e Bluetooth per connetterla alla Smart TV, uscita TV in ottica e la porta USB utile anche per aggiornare il firmware.

Soundbar Sony HT-G700: l’offerta Amazon

La Sony HT-G700 è una soundbar di fascia media ma con tutta la qualità Sony. Lo street price è di 279 euro ben più economico del prezzo di listino di due anni fa, che era di ben 450 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, è possibile portarla a casa ancora a molto meno, cioè a 241,99 euro (-14%, -37,01 euro). Per la qualità offerta, si tratta di un ottimo prezzo.

