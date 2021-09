La soundbar Sony 5.1 da 400W che costa come una 2.1

Il 2021 è l’anno delle smart TV e, di conseguenza, delle soundbar: sappiamo ormai tutti, infatti, di come questi due prodotti siano strettamente legati tra di loro a causa dell’impossibilità di inserire una buona sezione audio all’interno di un televisore sottilissimo, come ormai sono persino i modelli di fascia bassa.

I produttori storici di dispositivi audio hanno risposto benissimo a questo incremento di domanda, presentando modelli sempre più performanti e dal rapporto prezzo/caratteristiche sempre più favorevole all’acquirente. Oggi il mercato è pieno di soundbar con prezzi che partono già da meno di cento euro e configurazioni a partire dalla basilare 2.0. Chi ha seguito il mercato, o ha semplicemente letto i nostri articoli sui modelli di soundbar più convenienti, comincia a cercare prodotti più evoluti e il motivo è semplice: con tanta concorrenza i prezzi sono scesi e con tante offerte ci sono particolari momenti in cui si possono fare dei veri affari. Come quello che vi raccontiamo oggi: Sony HT-S20R, una soundbar entry level ma di un produttore a dir poco prestigioso e con una configurazione surround 5.1, ad un prezzo su Amazon veramente basso.

Sony HT-S20R: caratteristiche tecniche

Sony HT-S20R è un kit all in one composto da due satelliti posteriori (ma che possono essere posizionati anche frontalmente, rinunciando però al pieno surround), un subwoofer per i bassi e la barra vera e propria, che integra al suo interno tre speaker (quello centrale è dedicato soprattutto ai dialoghi).

La potenza complessiva è elevata, ben 400 Watt, e c’è sia la connessione Bluetooth 5.0 che l’HDMI con ARC (quindi è possibile controllare TV e soundbar con un solo telecomando). E’ possibile riprodurre contenuti Dolby Digital, anche da chiavetta USB.

Non è un prodotto per audiofili, non è dotato di impostazioni sopraffini per entusiasti della musica e delle colonne sonore da colossal: è un prodotto semplice ma efficace per dotare la smart TV di un dispositivo di riproduzione sonora degno della qualità del video. Ci sono infatti 4 comode preimpostazioni che modificano i parametri in base al contenuto da riprodurre: Cinema, Musica, Vocale (utile per i telegiornali) e Notturna (ottimizzata per l’ascolto a basso volume).

Sony HT-S20R: quanto costa

La soundbar Sony HT-S20R completa di woofer e satelliti posteriori ha un prezzo di listino di 250 euro, decisamente vantaggioso trattandosi di un prodotto Sony da ben 400 Watt totali.

Su Amazon questo impianto audio è apprezzatissimo, tanto da essere Amazon’s Choice tra gli impianti per home theater. Anche perché è in vendita con uno sconto interessante di oltre 50 euro: il prezzo finale è di 194 euro, venduto e spedito da Amazon con tutte le conseguenti garanzie.

Sony HT-S20R – Soundbar 400W 5.1 con subwoofer e satelliti posteriori