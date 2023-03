TCL: la soundbar per tutti è questa grazie all'offerta

Con le Smart TV moderne si è raggiunto l’apice della qualità video ma il suono stenta ancora a essere di pari livello. Le Smart TV sono troppo sottili per avere anche altoparlanti potenti e di buona qualità e, quasi sempre, i produttori di TV non vanno oltre un deludente impianto stereo 2.0 da 10+10W o, al massimo 15+15W.

In particolare i bassi sono quelli che soffrono di più in queste configurazioni audio integrate e chi ama il cinema lo sa: impossibile, specialmente nei film d’azione, sentire dei bei bassi corposi senza che vibri tutto. La soluzione più economica è una soundbar, anche di quelle base, semplici da usare ed economiche. Una soundbar come TCL S522W che, al momento, è anche in sconto su Amazon.

Soundbar TCL S522W – Potenza 200W – Configurazione 2.1

Soundbar TCL S522W: caratteristiche tecniche

La soundbar TCL S522W ha dimensioni piuttosto compatte, misura infatti 81 cm di larghezza, mentre il subwoofer è alto 29 cm, largo 24 cm e ha uno spessore di 16,5 cm.

La potenza massima dell’impianto audio 2.1 è di 200W e il subwoofer è wireless con connessione Bluetooth 5.1, dunque può essere posizionato liberamente e senza l’impiccio dei cavi, in qualunque punto della stanza vi sia una presa di corrente per alimentarlo. Ricordiamo, però, che è sempre meglio non posizionarlo troppo lontano dalla TV per avere il miglior effetto con i contenuti audio multicanale.

La TCL S522W si collega alla Smart TV in maniera molto semplice: o con il Bluetooth 5.1 oppure con un cavo HDMI con ARC , in alternativa è possibile usare anche il jack da 3,5 mm o l’ingresso ottico digitale.

La soundbar TCL è compatibile con i contenuti in Dolby Audio e ha tre preset di equalizzazione classici: film, musica e news. Risulta dunque molto semplice da configurare, anche da chi non ha competenze specifiche ma, semplicemente, vuole sentire meglio la TV.

Soundbar TCL S522W: l’offerta Amazon

La soundbar TCL S522W è tanto semplice da installare e usare quanto efficace e anche economica, è un dispositivo recente arrivato in Italia lo scorso anno con il prezzo di listino di 99,99 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, però, è possibile avere in casa un impianto audio da 200W con subwoofer wireless al prezzo di 78,99 euro (-21%, -21 euro).

