Soundbar TCL TS3100: prezzo in picchiata su Amazon

Gli amanti dell’home cinema lo sanno: la prima cosa da fare dopo aver comprato una Smart TV è mettere di nuovo le mani al portafoglio per comprare anche una soundbar. La qualità e la potenza dell’audio riprodotto dall’impianto integrato nella maggior parte delle nuove TV, infatti, sono decisamente basse. A dire il vero se ne accorge anche lo spettatore comune, che non capisce un granché di home cinema: basta ascoltare i bassi (inesistenti) o provare a sentire i dialoghi (impastati). La soluzione è una soundbar, per entrambi i tipi di utenti. Quella per l’utente comune è la soundbar TCL TS3100: è semplice, efficace, costa poco e adesso è persino in offerta su Amazon ad un prezzo veramente piccolo.

Soundbar TCL TS3100 Stereo – Potenza di picco 80W

Soundbar TCL TS3100: caratteristiche tecniche

La TCL TS3100 è una soundbar di base, pensata per sostituire l’impianto audio integrato nelle Smart TV e non per aggiungere nuove funzioni. Il suo scopo, quindi, è offrire un suono più potente e più pulito, grazie ad altoparlanti di qualità e dimensioni superiori.

Per questo ha una configurazione stereo 2.0 classica, senza subwoofer aggiuntivo, e una buona potenza di 80 watt di picco, con 92 dB di pressione sonora. L’effetto surround è possibile se il contenuto riprodotto ha una traccia codificata Dolby Audio, standard con il quale questa soundbar è compatibile. TCL TS3100 ha tre equalizzazioni preimpostate (oltre a quella manuale, a scelta dell’utente): film, musica e TV.

La vocazione generalista di questa soundbar è confermata anche dalle dimensioni, adatte ad un posizionamento sotto praticamente qualunque TV: stiamo parlando di soli 60×6,1×9,5 centimetri, davvero poco spazio occupato.

Alla TV la soundbar TCL si connette o tramite il Bluetooth, scelta più comoda, o tramite una delle due entrate disponibili: jack da 3,5 mm o ingresso ottico digitale. C’è anche una porta USB, tramite la quale riprodurre eventuali MP3 salvati su una chiavetta.

Soundbar TCL TS3100: l’offerta Amazon

La soundbar TCL TS3100, come tutti i prodotti TCL, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Costa infatti solo 79,99 euro, una frazione del costo di altre soundbar più sofisticate. Ma la TS3100, lo ricordiamo, è dedicata a chi cerca solo un audio migliore al prezzo migliore, per sostituire quello riprodotto dalla sua TV. E, a proposito di prezzo migliore, la soundbar TCL TS3100 è adesso in sconto su Amazon e costa ancora meno del prezzo di listino: 57,90 euro (-28%, -22 euro).

