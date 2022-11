TCL: la soundbar facile con lo sconto costa meno di 100 euro

Vedere un film è sempre piacevole, ma ascoltarlo bene è molto meglio. Spesso, però, ci soffermiamo molto sulla qualità delle immagini e diamo per scontata anche la qualità del suono, che invece non è una caratteristica da dare per scontata su molte Smart TV, anche di ultima generazione: sono troppo sottili per integrare anche dei buoni altoparlanti.

Un impianto audio esterno di buona qualità, invece, può fare una notevole differenza e rendere la visione di un film, ma anche di un programma televisivo o di un evento sportivo, uno spettacolo decisamente più appagante. La soundbar TCL TS6110 ha esattamente questo compito, ovvero rendere l’audio perfetto e lo assolve in maniera egregia senza costare troppo. Anzi, graze all’offerta in corso su Amazon il prezzo è scontato quasi di un terzo.

Soundbar TCL TS6110 – Configurazione 2.1 stereo con subwoofer – Potenza 240W

TCL TS6110: caratteristiche tecniche

La soundbar TCL TS6110 è un dispositivo adatto praticamente a tutti e progettato per quanti desiderano sperimentare un’ascolto coinvolgente ma non vogliono impazzire dietro a mille menu di configurazione. Ha infatti tre equalizzazioni predefinite per l’ascolto di film, news e musica e solo se si vuole un suono particolare si dovrà configurare qualcosa.

L’impianto è fisicamente formato da 2 altoparlanti stereo e da un subwoofer wireless, per una potenza totale di 240W (può raggiungere i 101 decibel di volume, vicini di casa permettendo) e supporta i contenuti in Dolby Audio.

Le misure della barra sono compatte (80x6x10 centimetri), come anche quelle del subwoofer (20x20x32 centimetri) e, di conseguenza, non ci saranno grandi problemi a posizionarla sotto la TV, alla quale si connette tramite Bluetooth 4.1 o la porta HDMI. C’è anche una porta USB e il jack da 3,5 millimetri.

La soundbar TCL TS6110, se lo si preferisce, può essere montata a parete.

TCL TS6110: l’offerta Amazon

La soundbar TCL TS6110 ha un prezzo di listino molto conveniente di 129,99 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo finale è di 91,99 euro (-29%, -38 euro). Meno di cento euro per un prodotto di buona marca, facile da usare e in grado di migliorare nettamente l’audio della TV è una delle migliori occasioni del momento.

