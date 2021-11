Questa soundbar Yamaha è il regalo tech ideale, ma solo a questo prezzo

Non è mai troppo presto per iniziare a fare i regali di Natale, specialmente in un periodo come questo, pesantemente condizionato dalla famigerata crisi dei chip che limita moltissimo la disponibilità dei prodotti elettronici migliori. E quindi, perché non pensare ad una soundbar?

Le soundbar sono uno dei prodotti più cercati del 2021, perché in occasione dell’inizio dello switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione in molti ne hanno approfittato per comprare una nuova Smart TV. Poi, però, hanno scoperto che le Smart TV di ultima generazione hanno tutte un suono non all’altezza delle immagini. Il motivo è noto: sono troppo sottili, non c’è spazio per inserire altoparlanti di buona qualità e potenza. Inutile, quindi, smanettare coi settaggi: per migliorare la resa audio in film e serie TV (specialmente i dialoghi) è necessario aggiungere una soundbar esterna (o altri impianti audio, che però costano di più). Per questo motivo la soundbar Yamaha C20A, attualmente in sconto su Amazon, va presa al volo.

Soundbar Yamaha C20A: caratteristiche tecniche

La soundbar Yamaha C20A è stata ingegnerizzata proprio per risolvere i problemi audio delle moderne TV, senza però aggiungere complicazioni: basta collegarla via Bluetooth o, meglio ancora, tramite HDMI Arc (un solo telecomando per controllare TV e soundbar), e accenderla per cambiare voce in modo netto alla TV.

Si tratta, infatti, di un impianto piccolo (solo 60 cm di larghezza), esteticamente gradevole da vedere, facilissimo da usare e dalla potenza di 100 watt. Non è una potenza molto elevata per una soundbar (ma è comunque cinque volte superiore alla potenza media degli speaker integrati nelle TV moderne), però è più che sufficiente per un ambiente di dimensioni medie.

In altre parole: abbinata ad un 75 pollici posizionato a oltre 4 metri dallo spettatore, in un salotto da 70 metri quadrati non è la scelta ideale, ma con un 55 pollici messo in un salotto “normale" la differenza rispetto all’audio della TV è palese.

Differenza non solo nella potenza del suono, ma anche nella sua qualità: Yamaha C20A è un impianto 2.1 con subwoofer integrato e con modalità “Clear Voice“, specifica per esaltare le frequenze sonore dei dialoghi. Le altre modalità sono “Game“, “Movie" e “Stereo" (per la musica).

L’effetto surround, trattandosi di una soundbar 2.1, è presente ma simulato.

Soundbar Yamaha C20A: l’offerta Amazon

La soundbar C20A di Yamaha, quindi, è un prodotto destinato all’utente comune, non all’audiofilo o a chi cerca un complesso sistema surround multi speaker.

Per chi cerca un prodotto semplice da usare, ma che possa migliorare nettamente l’esperienza d’ascolto di film e serie TV, la C20A è invece una scelta più che consigliabile. Per questo tipo di utente, però, il prezzo d’acquisto è una variabile fondamentale.

Da questo punto di vista ci sono buone notizie: il prezzo di listino di Yamaha C20A è di 249 euro, in linea con la qualità del prodotto e con l’affidabilità del produttore, ma attualmente il prezzo su strada è parecchio inferiore: Yamaha C20A su Amazon costa 163 euro (-86 euro, -25%). A questo prezzo diventa un ottimo regalo di Natale tech, da comprare adesso, prima che l’offerta sparisca.

