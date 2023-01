Soundbar: Yamaha convince tutti con questo prezzo Amazon

Chi è stanco di guardare film e serie TV con una ottima qualità video e una pessima qualità audio, cioè la quasi totalità di possessori di una Smart TV moderna, pensa sempre più spesso ad aggiungere una soundbar. Le Smart TV sono oggi troppo sottili per ospitare altoparlanti potenti e di buona qualità e l’unico motivo per non comprare subito anche una soundbar è il costo aggiuntivo.

Grazie ad Amazon, però, questa spesa può essere ridotta di molto: con il corposo sconto applicato sulla Yamaha C20A, una delle soundbar più vendute su Amazon negli ultimi mesi, si può concludere un ottimo affare.

Yamaha C20A – Soundbar 2.1 con subwoofer – Potenza 100W

Soundbar Yamaha C20A: caratteristiche tecniche

La soundbar Yamaha C20A ha una larghezza di 60 cm, dimensione che la rende collocabile facilmente in qualunque tipo di arredo. Infatti il subwoofer da 60W è integrato, la configurazione è 2.1 e la potenza totale è di 100W (20W+20W+60W).

Con queste dimensioni, e con questa potenza, non stupisce lo slogan scelto da Yamaha per la C20A: "Small but mighty", cioè piccola ma potente.

La presenza del subwoofer garantisce buone sfumature dei suoni bassi, che sono fisicamente separati da quelli alti. La funzione "Clear Voice", invece, rende più puliti i dialoghi aiutando lo spettatore a seguire meglio i film.

In totale sono 4 le modalità di ascolto preimpostate e utilizzabili con un solo tocco del telecomando: Standard, Movie (per i film), Game e Stereo (per la musica). La regolazione delle modalità audio e del volume può essere effettuata anche dai tasti presenti sulla soundbar Yamaha C20A o dall’app Soundbar Remote per smartphone e tablet.

La certificazione Dolby Atmos permette alla Yamaha C20A di riprodurre correttamente le tracce audio 3D codificate con questo standard, solitamente presenti nei film di ultima uscita.

La soundbar si connette alla TV con il classico cavo HDMI (ARC), o sfruttando le due entrate ottiche digitali, la singola analogica stereo o, infine, il Bluetooth 5.0.

Soundbar Yamaha C20A: l’offerta Amazon

La soundbar Yamaha C20A ha un prezzo di listino di 269 euro, che non sono pochi ma neanche troppi considerando che si tratta di un prodotto Yamaha, marchio sul quale nessuno può avanzare dubbi. Grazie all’offerta in corso su Amazon, tra l’altro, il prezzo è molto inferiore: 141,99 euro (-47%, -127,01 euro). A questo prezzo è da consigliare a tutti.

