Space Force, la serie TV Netflix rinnovata per una seconda stagione

Space Force è la serie tv Netflix che prende ispirazione da un’iniziativa del Presidente degli Stati Uniti: il 21 dicembre 2019 Donald Trump ha istituito una nuova forza militare chiamata United States Space Force e mirata a proteggere la presenza degli USA nello spazio. Da questa idea sarebbe appunto nato il contenuto satirico ideato da Steve Carell e Greg Daniels.

La prima stagione è composta da 10 episodi di mezz’ora circa e racconta in modo ironico e divertente quali sono gli obiettivi e le attività dell’aeronautica spaziale: i punti di partenza sono realistici ma le decisioni vengono prese spesso in modo sconsiderato e ciò porta ogni episodio a mostrane scene grottesche e irrealistiche. Il contenuto è approdato sulla piattaforma di streaming a maggio 2020 e ha riscosso un discreto successo. Secondo le ultime indiscrezioni, Netflix sarebbe intenzionata a rinnovare la serie tv: presto potremo vedere una seconda stagione.

Space Force 2: nuove indiscrezioni

Secondo fonti certe, la serie irriverente capitanata da Steve Carell tornerà presto in streaming con nuovi episodi. Manca ancora la notizia ufficiale da parte di Netflix, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Infatti, nonostante la critica poco entusiasta, il pubblico ha davvero apprezzato il contenuto che, subito dopo la pubblicazione, è entrato nella Top 10 delle serie tv negli Stati Uniti, rimanendo tra le prime posizioni per diverso tempo. Anche in Italia è stata seguita, ma non ha avuto il seguito quanto altri titoli.

Di cosa parla Space Force?

Space Force racconta le vicende di Mark R. Naird, interpretato da Steve Carell, un generale americano pluridecorato che sogna di poter fare un importante salto di carriera e diventare il comandante dell’aeronautica militare. Il suo sogno sembra realizzarsi quando viene scelto per guidare la Space Foce, forza militare ha il compito di gestire le attività degli USA nello spazio.

Le vicende lavorative si intrecciano subito con quelle private: Mark Naird è costretto a trasferirsi da Washington a un piccolo paese del Colorado, dove è localizzata la base aeronautica, e questo causa il malcontento della famiglia. La moglie viene addirittura imprigionata per un presunto crimine che ha commesso nella cittadina, mentre il rapporto con la figlia Erin si complica.

Non solo, il generale ha problemi anche con la sua sgangherata squadra di lavoro. Nonostante ciò cerca di portare a termine il suo compito principale: trasferire gli astronauti sulla luna e da lì prendere il controllo dello Spazio per conto della Casa Bianca.

Come vedere Space Force

Space Force è disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati a Netflix. Per vedere in streaming Space Force è necessario lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà una scheda con tutte le puntate disponibili e premendo sul tasto Play partirà la riproduzione.