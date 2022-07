LG XBoom 360 RP4: il super Speaker Bluetooth per le feste è in offerta

Ogni estate ha la sua colonna sonora e ognuno di noi ha nel cuore una canzone particolare. Spesso le abbiamo ascoltate nelle nostre playlist preferite da smartphone. I più fortunati alla luce di un falò sulla spiaggia e ritmate da una chitarra. Ma musica e estate sono due costanti che ci accompagnano nella stagione calda costruendo il nostro album di ricordi belli. Ma solo se abbiamo l’impianto giusto.

La musica, infatti, è la nostra migliore alleata, ma ciò comporta che spesso pensiamo sia necessario avere un costoso impianto hi-fi per condividere i nostri brani preferiti e quindi rinunciamo. In realtà oggi la tecnologia ci offre una soluzione semplice, efficace e anche economica che si basa sul LG Xboom 360 RP4 lo speaker portatile da 120 W di LG. In effetti, questo dispositivo riesce a far svoltare una serata non solo estiva ma anche nel resto delle stagioni. L’elegante design conico, la maniglia superiore e la luce integrata che crea piacevoli atmosfere al ritmo della musica, lo rende indubbiamente anche un oggetto di design che arricchisce ogni tipo di arredamento.

LG Xboom 360 RP4: caratteristiche tecniche

LG XBOOM 360 SRP4 è uno speaker bluetooth che diffonde l’audio in maniera omnidirezionale, ossia a 360 gradi. Il vantaggio di questa tecnologia consente al suono di arrivare in maniera uniforme e avvolgente, ed è l’ideale per una festa in compagnia nella quale la musica si deve diffondere ovunque.

Grazie al tweeter in titanio i toni alti sono riprodotti in maniera precisa e senza distorsione, mentre il woofer in fibra di vetro sostiene ulteriormente i bassi.

L’illuminazione viene impostata grazie all’app Xboom da smartphone, con 9 stili e 3 modalità disponibili: Ambiente, Party e Natura, che accompagnano un dolce risveglio o un momento di festa. Inoltre grazie all’app è possibile anche impostare stili sonori per mixare luci e suoni in base alla tipologia di ascolto.

L’altoparlante è portatile: misura circa 51 cm di altezza e 24 di diametro e pesa appena 5,8 chili. Grazie alla base su treppiede e alla maniglia può essere collocato ovunque e si integra molto bene con ogni stile di arredo. La batteria garantisce 10 ore di autonomia.

LG Xboom 360 RP4: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dello Speaker LG Xboom 360 RP4 è di 399 euro ma oggi è in sconto su Amazon con un offerta che fa crollare il prezzo a 249,90 (-149,10 euro, -37%). Ottima scelta per fare festa, senza spendere troppo..

LG Xboom 360 RP4 – Speaker portatile da 120 W – Autonomia 10 ore