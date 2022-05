Spese portabilità numero telefonia mobile: è davvero sempre gratis?

Sono tante le offerte promosse dagli operatori di telefonia mobile con le quali si spingono gli utenti a cambiare gestore, mantenendo il vecchio numero di telefono (al quale si è spesso legati per motivazioni differenti).

In alcuni casi si tratta proprio di offerte operator attack o di tipo win back, in quanto vengono create proprio per i clienti di determinati operatori o per recuperare utenti che si sono persi nel tempo.

Scopri le migliori offerte di tipo operator attack

Solitamente la portabilità del numero – ovvero cambiare operatore con il vecchio numero di telefono – non prevede alcun costo: l’unica vera spesa che si dovrà sostenere è quella relativa all’acquisto della SIM del nuovo operatore, oppure il contributo di attivazione.

Si tratta, comunque, di un costo una tantum, che dovrà essere sostenuto una sola volta e che risulta irrisorio a fronte della convenienza che si otterrà con la nuova promozione che si è scelto di attivare.

Cambia operatore con la portabilità del tuo numero di telefono

La procedura di portabilità, dunque, prevede l’acquisto di una nuova SIM in quanto, pur mantenendo il vecchio numero di telefono, si dovrà utilizzare la SIM fisica del nuovo gestore di telefonia scelto, che in un primo momento funzionerà con un numero provvisorio.

Per valutare quali siano le migliori offerte di telefonia mobile da scegliere in portabilità, si consiglia di effettuare un’analisi comparativa tra le promozioni disponibili oggi in commercio, al fine di individuare quella più conveniente.

Di seguito sarà disponibili un’analisi condotta con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, con la quale saranno messi in luce i costi che si dovranno sostenere nel caso di cambio operatore con portabilità del proprio numero.

Scopri quali sono le offerte mobile più convenienti

Portabilità numero telefonia: passare a Iliad

Iliad è diventato nel giro di poco tempo il quarto operatore per numero di clienti in Italia: non si tratta di un MVNO, quindi di un operatore virtuale, ma rientra tra quelli che vengono definiti MNO, ovvero gli operatori tradizionali.

Le offerte mobili di Iliad hanno lo stesso costo e le stesse caratteristiche sia nel caso in cui vengano attivare su un nuovo numero, sia in caso di portabilità, a prescindere dall’operatore di provenienza.

Tra le migliori proposte che si possono attivare oggi ci sono Iliad Giga 80 e Iliad Giga 120: in entrambi i casi, non ci sarà alcun contributo di attivazione da pagare in caso di portabilità del proprio numero. Tuttavia, sarà previsto un costo una tantum pari a 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM Iliad.

Iliad Giga 80 ha un costo pari a 7,99 euro al mese e comprende:

80 Giga di Internet;

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

minuti e messaggi senza limiti anche in roaming in Europa;

6 Giga dedicati in roaming in Europa;

chiamate internazionali gratuite verso più di 60 destinazioni;

servizi inclusi, a costo zero, come Mi richiami e Hotspot.

Iliad Giga 120 ha un costo pari a 9,99 euro al mese e comprende:

120 Giga di Internet;

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

minuti e messaggi senza limiti anche in roaming in Europa;

7 Giga dedicati in roaming in Europa;

chiamate internazionali gratuite verso più di 60 destinazioni;

servizi inclusi, a costo zero, come Mi richiami e Hotspot.

Portabilità numero telefonia: passare a Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM e propone costi differenti in base all’operatore dal quale viene effettuata la portabilità. Per esempio, ai clienti Iliad, Poste Mobile e altri MVNO è riservata una promozione disponibile al costo di 5,99 euro al mese.

L’offerta prevede, stavolta, un contributo di attivazione pari a 3,99 euro una tantum, mentre la nuova SIM è gratuita: in pratica, si paga una piccola cifra, anche se viene applicata all’attivazione e non alla SIM fisica (come nel caso di Iliad).

La promozione comprende:

chiamate illimitate;

500 messaggi;

50 Giga di Internet.

Gli stessi clienti potranno anche scegliere l’offerta disponibile a 7,99 euro al mese, con 1,99 euro una tantum di contributo di attivazione, nella quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

500 messaggi;

130 Giga di Internet.

Un meccanismo simile viene applicato anche dall’operatore virtuale di Vodafone, ovvero ho. Mobile, che propone ai clienti Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri MVNO, che scelgono la portabilità del numero, una tariffa a 5,99 euro al mese.

La promozione non prevede costi di attivazione, ma una spesa di 99 centesimi per l’acquisto di una nuova SIM. Il bundle mensile comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Anche TIM prevede un’offerta in portabilità riservata ad alcuni operatori virtuali: si tratta di TIM Wonder Five, disponibile a 7,99 euro al mese, con chiamate e messaggi senza limiti, 70 Giga di Internet, e una SIM al costo di 25 euro (con 20 euro di traffico incluso).