La classifica Spotify Wrapped 2020 degli artisti e album più ascoltati in streaming è arrivata. In Italia sul podio salgono la canzone Mediterranea di Irama, già in cima alla classifica in estate, e l’album 24 6451 di tha Supreme, mentre tra le cantanti la più ascoltata è Elodie.

Nel mondo invece si impone come artista il rapper portoricano Bad Bunny con l’album YHLQMDLG, mentre la canzone più ascoltata è Blinding Lights di The Weeknd. Tra le artiste donne spiccano invece Billie Eilish e Taylor Swift. Come ogni anno nel mese di dicembre Spotify redige le sue classifiche Wrapped 2020, tracciando il quadro dei gusti musicali degli utenti in Italia e nel mondo. Un genere sembra unire tutti, soprattutto i più giovani: il rap. La musica più ascoltata in streaming nell’ultimo anno infatti declina il rap in ogni sua variante, dalla trap e il latin all’urban.

Spotify Wrapped 2020: le classifiche in Italia

Il 2020 incorona tha Supreme come artista dell’anno, primo sia nella classifica degli artisti più ascoltati, seguito da Sfera Ebbasta, e con l’album 24 6451 pubblicato nel novembre 2019, che si è rivelato il più ascoltato subito prima di Persona di Marracash. Tra le canzoni più ascoltate su Spotify in Italia nel 2020 si trova Mediterranea di Irama, seguita da Good Times di Ghali. Per quanto riguarda le artiste femminili più ascoltate in streaming, al primo posto troviamo Elodie seguita dalla cantautrice britannica Dua Lipa.

Ecco le classifiche dei top 5 per ogni categoria degli Spotify Wrapped 2020 in Italia.

Top 5 canzoni più ascoltate nel 2020

Mediterranea– Irama Good Times – Ghali M’ Manc – Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta A Un Passo Dalla Luna – Ana Mena e Rocco Hunt blun7 a swishland – tha Supreme

Top 5 album più ascoltati nel 2020

24 6451– tha Supreme Persona – Marracash DNA – Ghali Mr. Fini – Guè Pequeno Emanuele (Marchio registrato) – Geolier

Top 5 artisti più ascoltati nel 2020

tha Supreme Sfera Ebbasta Marracash Guè Pequeno Geolier

Top 5 artiste più ascoltate nel 2020

Elodie Dua Lipa Billie Eilish Ana Mena Elisa

Spotify Wrapped 2020: le classifiche nel mondo

Anche nel mondo a spopolare su Spotify è il rap in tutte le sue declinazioni. Il rapper portoricano Bad Bunny si impone sia come l’artista più ascoltato nel 2020 a livello globale, sia come album più ascoltato con 3,3 miliardi di stream per YHLQMDLG. Al secondo posto tra gli artisti c’è Drake il secondo album più apprezzato è After Hours di The Weeknd, che si aggiudica anche la canzone più ascoltata di quest’anno con Blinding Lights, mentre al secondo posto c’è la canzone Dance Monkey di Tones And I. Per quanto riguarda il panorama femminile, ai primi due posti si trovano Billie Eilish e Taylor Swift.

Ecco le classifiche dei top 5 per ogni categoria degli Spotify Wrapped 2020 nel mondo.

Top 5 canzoni più ascoltate nel 2020

Blinding Lights– The Weeknd Dance Monkey – Tones and I The Box – by Roddy Ricch Roses – Imanbek Remix – Imanbek and SAINt JHN Don’t Start Now – Dua Lipa

Top 5 album più ascoltati nel 2020

YHLQMDLG– Bad Bunny After Hours – The Weeknd Hollywood’s Bleeding – Post Malone Fine Line – Harry Styles Future Nostalgia – Dua Lipa

Top 5 artisti più ascoltati nel 2020

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Top 5 artiste più ascoltate nel 2020