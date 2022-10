Spotify ha 195 milioni di utenti e un nuovo abbonamento in arrivo

Il successo di Spotify, l’app per ascoltare musica in streaming, non conosce limiti: sono al momento 195 milioni gli abbonati che usufruiscono del servizio Premium a pagamento. Fino al secondo trimestre gli iscritti erano 185 milioni ma l’ultimo trimestre ha portato un incremento di iscrizioni del 13% anno su anno (YoY).

L’Europa conta per il 39% di iscritti, gli Stati Uniti detengono il 28% del totale, l’America Latina ha fatto registrare l’incremento maggiore e rappresenta il 21%, mentre gli altri mercati raccolgono il 12% degli utenti Spotify Premium.

Spotify e il successo di audiolibri e podcast

Il successo e la crescita di Spotify è direttamente proporzionale agli investimenti adottati dalla piattaforma, che oramai non propone solo più musica in streaming ma anche podcast e audiolibri. Quest’ultimo servizio, che è attivo per ora negli Stati Uniti, propone agli utenti della piattaforma l’accesso a oltre 300.000 libri (che però devono essere acquistati singolarmente).

Il secondo grande successo riguarda l’enorme disponibilità di podcast: alla fine del terzo trimestre sono stati messi a disposizione degli abbonati ben 4,7 milioni di podcast sulla piattaforma con tassi di consumo che continuano a crescere. Uno dei podcast di maggiore successo è stato Archetypes di Archwell Audio con la voce di Meghan Markle (la duchessa del Sussex), che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche dei podcast in oltre sei Paesi.

Il nuovo abbonamento Spotify con HiFi

Per quanto riguarda il futuro di Spotify, c’è sempre la possibilità che il servizio HiFi faccia il suo debutto entro il prossimo anno. Servizio che è stato misteriosamente accantonato senza una reale motivazione, ma che secondo un sondaggio è molto richiesto dagli utenti.

Il servizio HiFi consiste nell’ascolto di "musica in formato audio lossless di qualità CD", cioè con compressione lossless senza perdita di qualità. Gli ascoltatori potranno accedere alla loro libreria musicale digitale con il loro dispositivo e gli altoparlanti abilitati a Spotify Connect.

La possibilità è che l’abbonamento HiFi, che potrebbe chiamarsi "Spotify Platinum", sia reso disponibile con un piano Platinum che potrebbe costare 19,99 dollari al mese, ma includerebbe anche altre funzioni come Audio Insights, Headphone Tuner, Library Pro, Playlist Pro e un innovativo Studio Sound di cui non si sa ancora molto.

Spotify arriverebbe così a contendere il segmento dell’HiFi con Amazon e Tidal, che offrono entrambi piani audio lossless: in Italia lo conosciamo come Amazon Music HD e rientra nel piano abbonamento di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi e con 30 giorni prova e poi abbonamento mensile di 9,99 euro. L’HiFi di Tidal costa invece, negli Stati Uniti, 19,99 dollari al mese e entrerebbe in competizione diretta con Spotify.